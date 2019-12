Ingatlanpiaci drágulásban az első helyen Csíkszereda

Nő a kereslet, csökken a kínálat. Egyre drágábbak a lakások országos szinten és Székelyföldön egyaránt • Fotó: Barabás Ákos

Korai volt az öröm, mégsem torpant meg a lakásárak évek óta tartó növekedése Romániában – derül ki az AnalizeImobiliare.ro ingatlanpiaci szakportál legfrissebb, az év harmadik negyedévére vonatkozó felméréséből. A portál az első két negyedév adatait feldolgozó összeállításában még arról számolt be, hogy mérséklődött az árak emelkedése, mivel január és március között mindössze 0,8 százalékos növekedést jegyeztek, április és június között pedig még ennél is kevesebb, 0,3 százalékosat. A kedvező tendencia azonban nem tartott sokáig:

a harmadik negyedévben ismét jelentős, 3,2 százalékos árnövekedés volt tapasztalható országos szinten.

A legnagyobb drágulás Csíkszeredában történt július és szeptember között.

Mint a kutatásban rámutattak: hét olyan nagyváros található az országban, ahol egy négyzetméter hasznos felületért több mint 1000 eurót kérnek. Továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak az ingatlanok, ahol a harmadik negyedévben 2,7 százalékos áremelkedést jegyeztek, így jelenleg átlagosan 1610 euróba kerül egy négyzetméter. Ezt követi a főváros (1380 euró), Temesvár (1230 euró) Konstanca (1160 euró), Brassó (1130 euró) Craiova (1090 euró) és Jászvásár (1010 euró).

Ezekben a nagyvárosokban (amelyek lakosságszáma meghaladja a 200 ezer főt) alacsonyabb növekedést jegyeztek, mint az országos szinten első helyen szereplő Csíkszeredában.

A kevesebb mint 40 ezer fős hargitai megyeszékhelyen 6,3 százalékkal nőttek az árak július és szeptember között a korábbi negyedévhez képest, így pedig már 950 euróba kerül egy négyzetméter hasznos felület. Az első negyedévben egyébként még „csak” 900 eurót kértek egy négyzetméterért, így ha ilyen ütemben drágulnak továbbra is a lakások, lassan Csíkszereda is eléri az 1000 eurós küszöböt.

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni a lista ellentétes oldalán szereplő városokat is, amelyek a népességszám tekintetében mind meghaladják Csíkszeredát, az árak szempontjából viszont jóval kedvezőbb helyzetben vannak. Zilahon mindössze 690 eurót kérnek egy négyzetméter hasznos felületért, majd Târgoviște (670 euró), Alexandria (590 euró), Gyurgyevó (540 euró) és Resicabánya (500 euró) következnek a sorban. A kutatásban arra is rámutattak, hogy a harmadik negyedévben az adásvételek száma is növekedett: 141 413 ingatlant értékesítettek hivatalosan az országban, ami 13 százalékos növekedést jelent a korábbi negyedévben jegyzett 125 474-hez képest, illetve 11 százalékos növekedést a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az adatok a szakemberek szerint azt mutatják, hogy

ismét megnőtt a kereslet, a kínálat viszont csökkent,

hiszen az idei év harmadik negyedévében öt százalékkal kevesebb ajánlat jelent meg a régebbi építésű ingatlanok piacán, mint tavaly. Mivel egyre kiélezettebbé válik a verseny ezek megvásárlásáért, a szakemberek szerint az árak továbbra is növekedni fognak.

A probléma forrása

A kereslet növekedése Csíkszeredában is évek óta érezhető, ezzel párhuzamosan pedig a kínálat csökkenése és az árak folyamatos emelkedése is – húzta alá megkeresésünkre Szabó Lehel, a több székelyföldi városban is jelen lévő Well ingatlanügynökségek vezetője. Mint mondta, a kutatásban szereplő 950 eurós érték egyáltalán nem túlzás, mi több,

Csíkszereda központjában valójában már 1000 euróba kerül egy négyzetméter hasznos felület.

Példaként hozzátette, a központban a garzonlakások átlagosan 25–30 ezer euróba kerülnek, a kétszobások pedig 50-60 ezer euróba. Az árak tavalyhoz képest is sokat nőttek, ehhez pedig a szakember szerint nagymértékben hozzájárultak a rendőrök és katonák lakhatási támogatásának tavaly év végén bevezetett módosításai. A 2018-ból származó 288-as számú törvény értelmében ugyanis már nem csak a bérleti díjat fizeti számukra az állam, hanem a havi törlesztőrészleteket is. Magyarán

ha egy rendőr banki hitelt vesz fel lakásvásárlásra, a havi részleteket az állami kasszából törlesztik számára a korábbi lakásbér kifizetése helyett.

A támogatás odaítélésének mindössze két fontos feltétele van: a kedvezményezettnek vagy házastársának nincs saját lakás a tulajdonában, illetve nem tudnak a család számára szolgálati lakást biztosítani.