Így könnyítenének a sofőrvizsgán egy elképzelés szerint

A taxisok tevékenységét, valamint a sofőrvizsgázókra vonatkozó törvényt is megreformálná az RMDSZ – közölte egy székelyudvarhelyi sajtóbeszélgetésen Benedek Zakariás parlamenti képviselő. Utóbbit úgy módosítanák, hogy az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan civilek is vizsgáztathassák a tanuló vezetőket. Megtudtuk továbbá, hogy körforgalmat építenek Székelyszentléleken, illetve az is kiderült, hogy a városok körüli terelőutak megépítésével kapcsolatos kezdeményezés egyelőre egy helyben toporog.

A parlamenti képviselő azt szeretné, hogy civilek is vizsgáztathassák a tanulóvezetőket. Illusztráció • Fotó: DRPCIV

A centenáriumi évtől függetlenül az RMDSZ idén sem mond le a kisebbségi jogok kiterjesztéséről, a nyelv- és szimbólumhasználatért is küzdeni fognak – jelentette ki egy sajtóbeszélgetésen Benedek Zakariás RMDSZ-es parlamenti képviselő. El szeretnék érni, hogy

nemzeti színházaknál kisebb, de minőségi munkát végző kulturális szervezetek is kormánypénzekből, ne helyi költségvetésből működjenek.

A szövetségi parlamenti képviselők ugyanakkor módosító javaslatot adtak be, amivel a közbeszerzési eljárások lefolytatását tennék egyszerűbbé, hatékonyabbá. Ezt a többi párt is támogatja, így remélik, hogy márciusig sikerül módosítani a jogszabályt.

„Itt az a gond, hogy az eljárások során benyújtott óvások nem tisztázódnak belátható időn belül. Van olyan nagyobb munkálat is, ami már három éve áll az óvások miatt. Persze idővel minden megoldódik, de nem biztos, hogy akkor még pénz is lesz az adott beruházás kivitelezésére” – magyarázta Benedek.

A honatya személyesen felvállalta: segít a kézműveseknek abban, hogy minél több rendezvényen részt tudjanak venni, és a tevékenységüket szabályozó törvényt is úgy módosítaná, hogy egyszerűbb legyen a megélhetésük.

Megváltoztatnák a KRESZ-t

„A legtöbb európai uniós országban a megfelelő engedélyekkel rendelkező civilek is vizsgáztathatják a sofőriskolásokat. Azt szeretnénk, ha ez nálunk is így lenne” – fejtette ki Benedek a szállításügyi és infrastrukturális, illetve az ipari szakbizottság kezdeményezését. Mint mondta, a törvénymódosításnak az is része, hogy vizsgáztatás közben az oktató üljön a tanuló mellett, a vizsgabiztos pedig a hátsó ülésről pontozza a teljesítményt. Így szerinte kevesebb stressz érné a vizsgázót. Azt is

rossznak tartja, hogy ha vizsgabalesetet okoz a diák, akkor a rendőr nem téríti meg az autóban keletkezett károkat.

„Noha még nem egyeztettem a kollégákkal, személyes célom, hogy lehetőséget biztosítsunk a diákoknak saját anyanyelvükön gyakorlati vizsgát tenni, amennyiben a kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot az adott településen” – fogalmazott. Rámutatott, vannak olyan esetek, amikor Magyarországra megy vizsgázni, aki nem tud románul. Ez ugyanakkor a jobbik eset, de olyanok is vannak, akik gyanús körülmények között szereznek jogosítványt külföldön. A kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos cikkely ezt is visszaszoríthatná.

Értékesített taxisengedélyek

Emberközpontúvá tennék a taxisokra vonatkozó törvényt – jelentette ki Benedek. Hangsúlyozta, egyebek mellett gondot jelent, hogy a nagyobb taxiscégek kiváltják az engedélyeket, majd eladják a kisebb fuvarozótársaságoknak. Nevetségesnek tartja, hogy internetes portálokon is látni, ahogy 10–12 ezer eurókért árulják az engedélyeket. Ennek következménye, hogy a kisebb társaságok vezetői napi 100–120 lejeket kérnek el feketén a taxisoktól, amiért az engedélyükkel dolgozhatnak. Persze ezt a pénzt meg kell termelni, sokan ezért nem kapcsolják be a taxiórát – jegyezte meg a honatya.

Udvarhelyszéki megvalósítások

Benedek Zakariás rámutatott, sikerült elérni, hogy a székelyszentléleki eltérőhöz tervezett körforgalom megvalósítása bekerüljön az országos útügyi társaság költségvetésébe. Reméli, hogy a Székelykeresztúr határába, illetve a Gyergyóalfaluba tervezett körforgalom ügyében is lesz előrelépés idén. A képviselő beszélt a CFR utasszállító vasúttársaság vezetőségével is annak érdekében, hogy

a Kék nyíl névre keresztelt szerelvény Betfalván is megálljon.

„Remélem, hogy meglesz az eredménye a beszélgetésnek” – fogalmazott. Az Udvarhelyi Híradó kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy elég nehézkesen haladnak a városok körüli forgalomelterelő utak megépítésével kapcsolatos tárgyalások a minisztériumban. Szerinte az volna a legjobb megoldás, ha államilag megszabnának egy határidőt, amíg ezeket meg kell valósítani.

A honatya nemrég a turisztikai miniszterrel is egyeztetett, hogy látogasson el Hargita megyébe, mert több idegenforgalmi szempontból fontos megvalósítást is terveznek, amelyekben partner lehetne a szaktárca. Itt elsősorban parajdi, kirulyfürdői, homoródfürdői és borszéki elképzelésekről van szó.