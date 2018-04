Így kell helyesen biciklizni

• Fotó: Barabás Ákos

egyszerre kell behúzni az elsőt és hátsót, hogy a hátsó kerék ne is emelkedjen meg és ne is csússzon”

Szilárd szerint ezt volt a legnehezebb a diákok fejébe verni. „Egyszerű, csak be kell idegződnie, hogy reflexszerűen cselekedjenek a forgalomban. Ezért kell orrvérzésig gyakorolni” – tette hozzá. Az első órán egyébként a vészfékezést is tökéletesítették. „Vannak olyan közlekedési helyzetek, balesettípusok, amikor kivágnak vagy valami kiugrik a kerékpáros elé, hirtelen kinyitják a kocsiajtót, netán későn vesz észre egy akadályt, úthibát, hiányzó kanálisfedőt. Ilyenkor ugyancsak fontos a reflex, hogy gyorsan és hatékonyan tudj megállni. Azt mondják, hogy az első féket nem ajánlatos használni, mert fejre állsz. Ez nem igaz, épp hogy

A második órán a jelzés közbeni egyensúlyozást hivatottak erősíteni a próbák. Az oktatók bójákkal kirakott pályával modellezték a forgalmat. A diákoknak egy palackot kellett menet közben elvenniük egy állványról, kinyújtott karral végigvinniük a keskeny „ösvényen”, majd visszafelé a helyére tenniük, hogy a jobbra és balra történő letérés jelzését, illetve a helyes sávváltást elsajátítsák. Volt, aki a karlendítést komolyan vette, volt, aki színpadiasan oldotta meg, ami Szilárd szerint jobb, „mint a szégyenlős, magunk mellé leszúrás, mert azt nem veszik észre, holott

a forgalomban az a lényeg, hogy egyértelműen jelezzük szándékunkat”.

Tehát az egyértelmű jelzés, és nem az elnyújtott kitartás az elvárás, kevesen tudnak, főleg irányváltás közben fél kézzel menni, és nem is biztonságos, ezért mindig csak az adott fázist kell jelezni.

Nehezítésképpen egy számot mutatott fel az oktató, és azt kellett hátrafordított fejjel leolvasniuk, mindezt a maximális figyelem ellenőrzéséért. A harmadik próba csoportos bringázás volt, miközben a szám szerint beszólított diáknak körül kellett bicikliznie a kör közepén álló oktatót.

Vizsga is lesz



A következő órán látványosnak ígérkező ügyességi játékok révén a szlalomozás, az akadályok kikerülése lesz soron, ahol szintén az egyensúlyozáson lesz a hangsúly, de főleg technikai szempontból, vagyis hogy mennyire érzik a kerékpárt, a váltás szükségét, a megfelelő sebességet. A számonkérés a pünkösd előtti héten lesz: előbb egy játékos táblaismereti vizsgán kell számot adni az elméleti tudásról, majd egy kialakított pályán kell végrehajtani ügyességi feladatokat. Hogy a diákok komolyabban vegyék az egészet, jelen lesz a helyi rendőrség is. A sikeresen vizsgázóknak az ajándék póló mellé egy fényképes elismervény is jár majd. A program végeztével egyébként egy tíz-tizenkét rekeszes, fedett bringatárolót is kapnak majd az iskolák, aminek költségét a városvezetés vállalta, de helyi cégek is beszálltak némi támogatással. Simon Szilárd úgy értékelte az eddigieket, hogy nagyon fejlődőképesek a diákok, az első kísérletezés után a második nekifutás általában már tökéletesen sikerült, ha komolyan vették az útbaigazításokat. A lányok is ügyesek voltak, bár ők félénkebbek, az egyensúlyozás nem az erősségük, míg a fiúk gyakorlottabbak és bátrabbak, hiszen jellemzően ők inkább bringáznak szabadidejükben.