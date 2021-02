Így is lehet halat enni – Gyergyószékre látogatott a Főnix Konyha Fülöp-Székely Botond • 2021. február 24., 09:57 2021. február 24., 09:57 HIRDETÉS A boltokat kerülve ezúttal egy Gyergyószentmiklóshoz közeli halneveldéhez utazott el a Főnix Konyha stábja, ahol friss, egészséges alapanyagot vásároltak a roppant könnyen elkészíthető füstölt pisztrángos salátájuk elkészítéséhez. Mindemellett betekintést nyertek a halak nevelésének, valamint azok fogyasztásra való előkészítésének folyamatába is.

Pillanatok alatt összeállítható a halas saláta • Fotó: Fülöp Attila

Mindig is szerette a friss, egészséges halat, ám azt nehéz volt beszerezni Gyergyószentmiklós környékén, ezért is döntött úgy Szakács Dezső, hogy munkája mellett családi vállalkozásként pisztrángokat fog nevelni. Mintegy három éve indíthatta el vállalkozását Szakács, aki négy medencét alakított ki, amelyeket egy közeli patak vizéből táplál. Ők pisztrángivadékokat vásárolnak és ezeket nevelik, amíg eladható méretűre nőnek. A halakat, ragadozók lévén, állati húsból és vérből, valamint kukoricadarából készült táppal eteti, de a patak is szállít számukra némi élelmet. A kisebb pisztrángoknak naponta háromszor, míg nagyobbaknak legalább kétszer kell enni adni. Nehezíti a nevelést, hogy télen, amikor befagy a medencék vize, akkor nem lehet etetni, de hasonló a helyzet a meleg nyári napokon, illetve akkor is, ha zavaros vizet szállít a patak.

• Fotó: Fülöp Attila

A helyi termelőnek számító vállalkozó egyébként elsősorban élve árulja a friss halakat – akár házhoz is szállítanak –, de aki szeretné, az a helyszínen is megkóstolhatja azokat. Először azt mondtam, hogy ha senkinek sem kell a pisztráng, akkor megesszük mi, de szerencsére volt rá igény. Érdekes, hogy az elején elsősorban a román nemzetiségű családok vásároltak tőlünk, most kezdenek fokozatosan felzárkózni a magyar ajkúak is, akik eddig jobban idegenkedtek. Azt is érdemes tudni, hogy az eladások többsége az ünnepek környékén történik, de máskor is akadnak vásárlók – fogalmazott Szakács Dezső.

Roppant egészséges a füstölt hal fogyasztása • Fotó: Fülöp Attila

A halak füstöléséről már Karácsony József, a Főnix Konyha séfje mesélt lapunknak, miután a nevelde tulajdonosával konzultált. Rámutatott, első lépésként meg kell pucolni és el kell távolítani a belsőségeit a frissen kifogott pisztrángnak. Miután megmostuk, már áztathatjuk is be azokat a sós vízbe, amelyben egy napot kell állniuk. A halakat ezután újból mossuk meg hideg vízzel, majd szórjuk be sóval, borssal és esetleg más általunk kedvelt fűszerekkel. Ezután meg kell várjuk, amíg megszáradnak a pisztrángok. Aznap este már tehetjük is be a füstölőbe, ahol 40–70 centiméterre kell kötni a halakat a bükkfa moszttól. Utóbbira egyébként fenyőfa ágakat is tehetünk a még jobb hatásért. A pisztrángokat nagyjából reggelig kell füstölni és már fogyaszthatók is.

Egy éjszakán át kell füstölni a halakat • Fotó: Fülöp Attila

Igazán könnyed és egészséges salátát lehet összeállítani a füstölt pisztrángból, ezért is döntöttem ennek elkészítése mellett – így a szakács. Először olívaolajat öntött a serpenyőbe, majd ezen kezdte pirítani a gombafejeket. Amint ez megtörtént, rögtön adagolta is az edénybe a kapribogyót és néhány cikk fokhagymát. Amit a gomba némileg megsült, felkockázott bébi paprikát is tett a serpenyőbe, továbbá néhány cikk citromot, amelyek héját nem távolította el. Fűszerként sót és borsot használt. Időközben rukkolát, bébi spenótot és felaprított jégsalátát készített elő egy tálban, amelyekre rácsepegtette a megpirult citrom levét, illetve újból a már említett fűszerekkel ízesített. Megvárta, amíg meghűlnek a pirított hozzávalók és csak ezután keverte össze azokat az előkészített salátákkal, némi olívaolajat is felhasználva.

Az étel is finomabb, ha friss a pisztráng • Fotó: Fülöp Attila

A következő mozzanat a pisztráng filézése volt, amely nem annyira nehéz feladat, hiszen a füstölésnek köszönhetően könnyen elvált a hús a csontoktól. Végül a hal húsát is feldarabolta és így adta hozzá az ételhez. Karácsony megjegyezte, érdekességként egy camembert sajtot is érdemes megpirítani olívaolajban, hiszen ezzel még ínycsiklandóbbá tehetjük a salátánkat.