Így halad a csíkszeredai, egyházi beruházások kivitelezése

Két egyházi beruházás kivitelezése is folyamatban van Csíkszeredában: a négyszintes Márton Áron Kulturális Központ befejezése már a végéhez közeledik, és a dendrológiai parkban is áll már az új bölcsőde-napközi. Utóbbival azonban még sok a munka, így várhatóan csak a következő évben nyitja meg kapuit.

• Fotó: Veres Nándor

Számos akadály hátráltatta az elmúlt években a Csíkszeredában épülő két egyházi létesítmény kivitelezését, a beruházó Szent Kereszt-plébánia a Márton Áron Kulturális Központ és a bölcsőde-napközi esetében is többször volt kénytelen halasztást kérni. Mára azonban

az épület kívül-belül elkészült, kizárólag az alsó szint belső munkálatai vannak hátra, ezekkel dolgoznak jelenleg is a munkások.

Annak érdekében, hogy be tudják fejezni a beruházást, a plébánia eladta a hargitafürdői Szent István Házat – tudtuk meg Darvas-Kozma József plébánostól. Mint kifejtette, a munkálatokkal ezt követően jól haladtak,

Parkolót is kialakítanak

az épületben többek között egyházi intézmények számára irodákat, tanári lakásokat alakítanak ki, de egy konferenciaterem és egy kiállítások bemutatására alkalmas felület is helyet kap a létesítményben.

„Ha az alsó szint is elkészül, már csak egy külső tereprendezésre lesz szükség, amely a plébánia és az önkormányzat közös megoldása kell legyen, mivel megvásárolták az egykori Postabank épületét az új központ szomszédságában.

a járványhelyzet hátráltatta a munkát, ez viszont nem jelent akkora problémát, mivel bent a téli hónapokban is tudnak dolgozni.

A felsőbb szinteken viszont már a szalagparkettát is lefektették, a szobákat és a konyhai részt pedig berendezték. A plébános elismerte, szerették volna, ha decemberre a belső munkálatokat befejezik, de

A kétszintes, 120 gyerek taníttatására alkalmas épület falai már állnak, de mivel az időjárás miatt le kellett állítani a munkálatokat, a tetőzet elkészítése későbbre maradt, ahogy a további külső-belső munkálatok is, mint például a vakolás.

A bölcsőde-napközi építésének első említése óta továbbá a Szív utcai területen működő mobil műjégpálya helyzete is folyamatosan változott, az elköltöztetése többször is felmerült.

A felfüggesztést előidéző kifogások elhárítása után a PUG újraláttamoztatott változatát végül csak két évvel később, 2018. decemberében fogadták el, így a bölcsőde szempontjából egy teljes év eredménytelenül telt el. Eközben a haladás reményében a plébánia övezeti rendezési tervet (PUZ) készített az új létesítmény helyszínére, ezt végül 2019-ben el is fogadta a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület.

Darvas-Kozma József emellett azt is elárulta, hogy a jelenlegi beruházások mellett további terveik is vannak. A Szécsenyben álló deszkatemplom helyett szeretnének egy másikat építeni, a deszkatemplomot pedig elköltöztetnék a Tavasz utcába, hogy a roma közösségnek is legyen egy úgynevezett kultúrháza, amelyben szentmiséket lehet tartani, vagy egyéb rendezvényeket, iskola utáni foglalkozásokat.