Így épül-szépül a Zöld liget lakópark

Az első szakaszban felépített 43 családi ház mind gazdára talált, még idén beköltöznek a lakók. Mivel sok a kisgyermek, ezért egy minden igényt kielégítő játszótérnek is helyet találtak a lakóparkban: a csúszdák és libikókák mellett biciklisávot és sportjátszóteret is létesítettek, mindezt zöldövezettel körülvéve. A tervek szerint még októberben befejezik a közművesítési feladatokat, novemberben pedig az utolsó simításokat végzik el azért, hogy

A lakások méretei változatlanok maradnak, az alapanyagokat ismét helyiektől, jó minőségben szerzik be, és

a kisebbek (127 m2) 169 000 euróba, a nagyobbak pedig (141 m²) 189 000 euróba kerülnek, amely mellé természetesen jár 700 m2 telek is. A 34 házból 11-nél két beállós garázsnak is helyet szorítanak, ami annyit jelent, hogy a 141 m²-es alapterület kiegészül egy 72 m²-es alagsorral, ahol az autóparkoló mellett pincét és mosókonyhát is kialakítanak a jövőbeni lakóknak.