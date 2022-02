Így áll most a csíkszeredai központi park zöld fabódéinak a helyzete

Hosszú évek alatt sem rendeződött a csíkszeredai központi park zöld fabódéinak jogi helyzete. A tulajdonos eladta volna a városnak, de a vásár elmaradt, mert végül nem tudta rendezni a telekkönyvezésüket. Ennek ellenére jelenleg is használatban vannak, két iroda működik azokban.

Sok vita tárgyát képezték a fabódék. Nem tisztázott jogi helyzetük • Fotó: Veres Nándor

„A csíkszeredai önkormányzat 2016-ban szerette volna megvásárolni a központi park szélén lévő faépítményeket, ám ez nem sikerült, mert az épületek nem voltak bejegyezve a telekkönyvbe. Akkor az épület tulajdonosa ígéretet tett, miszerint rendezi az bódék jogi helyzetét” – válaszolta Bors Béla csíkszeredai alpolgármester.

HIRDETÉS

Hozzátette, a fabódék a város közvagyonában szereplő központi park területén helyezkednek el, így az épületeket a park telekkönyvébe kellene feljegyezni a területtulajdonos beleegyezésével. Csakhogy mindez még nem történt meg, így

továbbra is rendezetlen az építmények helyzete.

Irodák működnek benne

„Jelenleg is használatban van az ingatlan, nemrég újítottuk fel teljesen, egy tervezői és egy könyvelői iroda működik benne” – válaszolta érdeklődésünkre Katona Gábor, a zöld fakuckók tulajdonosa. Hozzátette, jól beleilleszkednek a környezetbe a jurta formájúkkal és a zöldre festett külsőjükkel, nemsokára egyébként újra fogják festeni. A közterületre épült, magántulajdonú ingatlan körül több vita is folyt, a tulajdonos több pert is indított a várossal szemben, amelyeket sorra megnyert.

A korábbi városvezetés le akarta dózerolni, de nem sikerült

– jegyezte meg a tulajdonos.