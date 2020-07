Ígéretek az egészségügyben dolgozóknak

Nem született áttörés a Sanitas egészségügyi szakszervezet és Nelu Tătaru tárcavezető kedd reggeli találkozóján. A két és fél órás feszült tárgyaláson Ludovic Orban miniszterelnök is részt vett, ám az érdekképviselet úgy értékeli, nem találtak megnyugtató megoldásokat a problémáikra, ugyanakkor naponta követik, hogy legalább az ígéreteket betartsák – mondta el lapunknak Vasile Neagovici, a Sanitas Kovászna megyei elnöke.

Megterhelő nyáron hosszú időt tölteni a védőfelszerelésben. Képünk illusztráció • Fotó: Árvai Károly/kormany.hu/MTI

„Nem vagyok elégedett a helyzet alakulásával, hiszen az évek során több száz egyeztetésen vettem részt, amelyeken minden miniszter azt hangoztatta, prioritásnak tartja a közkórházak helyzetének rendezését, az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítását, és még mindig csak tárgyalunk. Nincs stratégia, a válságban, járvány idején ébrednek rá, mennyire fontos az egészségügy. Ha lejár a járvány, újra megfeledkeznek róla” – fakadt ki a szakszervezeti bizalmi. A keddi tárgyalás legnagyobb eredményének azt tartja, hogy

a miniszterelnök megígérte, újraindulhat a társadalmi párbeszéd.

Meglátása szerint az egyeztetést fel sem kellett volna függeszteni, mert a válságban csak párbeszéddel kerülhető el a konfliktusok elmélyülése. A miniszterelnök ugyanakkor azt is megígérte, sürgősségi rendelettel

feloldja a bérezési törvényben azt a korlátozást, hogy csak a keret legtöbb 35 százaléka fordítható pótlékokra, juttatásokra.

A szakszervezet az egészségügyi alkalmazottak esetében a korlátozás teljes eltörlését szorgalmazta, de csak annyit tudtak kiharcolni, hogy 30 százalékról 35 százalékra növelik a határértéket. Arra vonatkozóan is kormányrendeletet fogadnak el, hogy milyen feltételek mellett lehet áthelyezni az alkalmazottakat, sőt 50 százalékos áthelyezési pótlékot is ígértek. Sürgősen

felszabadítanak mintegy ezer állást a közegészségügyi igazgatóságoknál és a mentőszolgálatoknál, hogy növelve a kapacitását, hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat.

Ígéretet kaptak arra vonatkozóan is, hogy az egészségügyi minisztérium megjelöli a forrásokat a 2500 lejes veszélyességi pótlék finanszírozására – valószínű, uniós alapokat mozgósítanak e célra. Egyeztetnek erről a munkaügyi minisztériummal is, hogy az alárendeltségébe tartozó szociális szolgáltatásban dolgozó szakemberek esetében is jelöljék meg a pótlék kiadásának forrását.

Kérték továbbá, hogy minden egészségügyben dolgozó bérét emeljék meg a 2022-re előirányzott szintre, erről viszont a miniszter azt mondta, hatástanulmányt készítenek, majd az alapján újra egyeztetnek. Felmerült, hogy

csökkentsék le az időtartamot, ami alatt a szakemberek teljes védőöltözetben dolgoznak, hiszen a nyári melegben ez nagyon megviseli őket, annál is inkább, hogy nem használhatnak légkondicionáló berendezéseket.

Keresik a megoldást, ám ezt csak úgy lehet megoldani, ha több embert vesznek fel, viszont nincs szakember, akit alkalmazni lehetne – sorolta az akadályokat Vasile Neagovici. Hangsúlyozta, naponta számon kérik, hogy teljesítsék a kedden ígért vállalásokat, ugyanakkor újra meg újra előrukkolnak azokkal a követelésekkel, amelyek teljesítésére ezúttal nem kaptak még ígéretet sem.

Amint arról beszámoltunk, a szakszervezet kérte, hirdessék ki az országos járványhelyzetet, hogy az alkalmazottak megkaphassák az ilyen esetben a bértörvényben szavatolt 55–85 százalékos pótlékot. Kérték, hogy biztosítsák a megfelelő mennyiségű és minőségű védőfelszerelést az egészségügyben dolgozóknak, csökkentsék a védőfelszerelésben dolgozók munkaidejét. Kérték, hogy jelöljenek meg forrást a veszélyességi pótlék kifizetésére, biztosítsák erre az évre az üdülési utalványokat, emeljék a béreket a 2022-re előirányzott szintre, és minden pótlékot számoljanak a jelenlegi alapfizetéshez viszonyítva.