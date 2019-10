Ígéret: még a tél előtt helyreállítanak több útszakaszt Székelyudvarhelyen

Számos helyen feltúrták az utcai burkolatot. Rendezni kell a helyzetet • Fotó: Erdély Bálint Előd

A munkamegbeszélésen részt vett Szántó Mihály, a székelyudvarhelyi állami rendőrség parancsnoka is, aki ismételten felhívta a kivitelezők figyelmét, hogy a munkálatok helyszíneit megfelelően lássák el jelzésekkel (a korábbi hónapokban a rendőrség rótt már ki bírságot a gázszolgáltatóra a jelzések hiánya miatt).

A Wesselényi Miklós utcában a munkálatok mielőbbi befejezését kérte a városvezetés: forgalmas útvonalról van szó, ezért itt torlódás keletkezhet. Megtudtuk ugyanakkor, hogy a szintén forgalmas Bethlenfalvi út felső szakaszán két hét múlva fejeződik be az aszfaltozás.

Ugyancsak elmaradt munkálatok vannak a Csere, az Imecs László és a Domb utcában, itt a burkolatot október 21-éig kell elkészíteni, a bekötéseket pedig november elejéig kell elvégezni. Zajlik a munka a Villanytelep, a Kriza János és a Tompa László utcában is, itt aszfaltozás lesz a héten.

A sajtóosztály továbbá azt közölte, a cégeket arra is felkérték, hogy a nélkülözhetetlen utcalezárásokat idejében jelezzék minden érintett félnek, hogy a lehető leghatékonyabban jusson el az információ a lakosokhoz. A gázvezetékek cseréje a következő hónapban is folytatódik, a cél ugyanis még idén minél hosszabb szakaszon elvégezni a fejlesztést, mivel a felújítatlan szakaszokon továbbra is előfordulnak gázszivárgások. Októberben és novemberben a legrosszabb állapotban lévő vezetékek cseréje zajlik, hogy a téli hónapokban minél kevesebb helyen legyen szükség az útburkolat megbontására.