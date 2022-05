Igazi mai darabbal jelentkezik a Tomcsa Sándor Színház társulata

Ír származású kortárs szerző színművének adaptációját mutatja be a napokban a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulata.

A neves szerző Leenane szépe című darabjára azonban nem a rendező hírneve miatt esett a választás, jelezte Dálnoky Réka művészeti vezető, hanem inkább az motiválta, hogy témája – az anya-leánya kapcsolat – mindig aktuális. Ugyanakkor cél volt az is, hogy a társulat színészeinek lehetőségeket biztosítsanak sajátos szerepek kipróbálására.

Ami magát a művet illeti, egyértelműen érződik a szövegen, hogy filmrendező írta, a cselekmény rendkívül szerteágazó, alapjában egy anya-leánya viszonyt mutat be.

Sajátos, minimalista játékteret rendeztek be, folytatta a rendező, amely a színészt és a cselekményt emeli ki. A szöveget is a legszükségesebb párbeszédelemekig egyszerűsítették, így a néző tiszta képet kap arról, ami történik, ugyanakkor arra is készteti, hogy használja saját képzelőerejét.