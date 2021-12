Idősotthonok: minden intézmény maga dönt a látogathatóságról

Karácsony közeledtével az idősotthonok lakóira is több figyelmet szentelnének a családok, hozzátartozók. Ilyenkor többen látogatnának el az otthonban élő idős rokonhoz, esetleg ki is vinnék őt egy családi ünnepi vacsorára. A járvány azonban ebbe is beleszólt, a korlátozásokat figyelembe kell venni. Van, ahol enyhítettek, máshol csak bizonyos előírások betartásával lehet látogatni.