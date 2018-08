Alkalmanként egy személytől egy egységnyit, azaz 450 milliliter vért vesznek le. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

A vérkészletek előírt mennyiségének megőrzése érdekében a Hargita Megyei Vérközpont véradásra hív mindenkit, aki egészségesnek érzi magát – hívja fel a figyelmet dr. Kopacz Ildikó intézményvezető.

Megkeresésünkre rámutatott: idén nyáron is kevesebb a véradó az év más időszakaihoz képest Hargita megyében:

míg a tavaszi, őszi és téli hónapokban átlagosan 400–500-an adnak vért, nyaranta ez a szám gyakran 300 alá esik.

A vér mással nem pótolható, sajnos nagyon széles a betegségskála, rengetegen szorulnak vérátömlesztésre. Ahhoz, hogy az életmentő beavatkozások, a tervezett műtétek és krónikus kezelések vérigényét továbbra is biztosítani tudjuk a térségbeli és a környező kórházaknak, a következő napokban, hetekben fokozottan számítunk az önzetlen véradók segítségére

– fogalmazott Kopacz Ildikó. Jelenleg AB-pozitív, illetve A-negatív vérre van leginkább szüksége a központnak, mivel azokból van nagy hiány – hangsúlyozta.

Kopacz Ildikó kitért arra is, hogy jelenleg a vérkészletet tekintve nem állnak rosszul, ugyanakkor a helyzet „nem is túl jó”. A központ munkatársai múlt hónapban több megyei településen is gyűjtöttek vért, ahol a helyi önkormányzatok munkatársai népszerűsítették a jótékonysági akciót. „0 RH-negatív típusú vérre volt szüksége egy székelykeresztúri édesanyának múlt hónapban, amelyre nagyon sokan, több mint hatvanan jelentkeztek a településről. Azonban, úgy látom, hogy az emberek nagy részét csak akkor lehet mozgósítani, amikor tragédia történik. Azt kell elérni, hogy változzon a mentalitás e téren” – húzta alá.

Hol lehet vért adni?



Az önkéntes véradókat minden hétköznap várják a Hargita Megyei Vérközpont csíkszeredai székhelyén, a Lendület sétány 1. szám alatt 8 és 12 óra között. Székelyudvarhelyen kedden a rendelőintézet épületében, a második emeleten lehet vért adni, Gyergyószentmiklóson pedig minden szerdán a mentőállomás melletti régi rendelőintézet épületében. A vérközpontban a véradó számára több vérvizsgálatot elvégeznek ingyenesen, emellett hét ételjegyet adnak és a véradás napjára szabadnapot igazolnak.