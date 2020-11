Idén leterítenék az első aszfaltréteget az új hídra

A tervek szerint idén leterítenék az alap aszfaltréteget a Décsfalva határában, a Nagy-Küküllőn épülő új hídra, így télen már használhatnák is az autósok az átkelőt. Az ehhez szükséges szerződést megkötötték, az eddig elvégzett munkát pedig kifizette Hargita Megye Tanácsa. Csak az időjárás akadályozhatja meg a befejezést.

Haladnak a munkálatokkal Décsfalva határában • Fotó: Erdély Bálint Előd

– fogalmazott Borboly. Rámutatott, természetesen ez nem azt jelenti, hogy befejezték az építkezést, hiszen jövőre is maradnak még kisebb munkálatok – például az útburkolat kopórétegének elhelyezése –, de idénre csak azt vállalták, hogy járhatóvá teszik az átkelőt.

Mi mindent megtettünk, most már az építkező cégen, illetve az időjáráson múlik, hogy sikerül-e még idén járhatóvá tenni a hidat

Az összesen 3,9 millió lej értékű beruházás kifizetésével is napirenden vannak,

Borboly Csaba, a munkálatokat finanszírozó Hargita megyei tanács elnöke lapunknak elmondta, hogy meglátása szerint a korábbi tervezéssel és más adminisztratív problémákkal járó nehézségek leküzdése után most már jól halad a munka.

A Nagy-Küküllőn átívelő – a 137-es jelzésű megyei úton lévő –, 1911-ben épített régi híd 2017-ben rongálódott meg, akkor 3,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be a balesetek elkerülése érdekében. A végső megoldásnak egy új átkelő megépítését látták, a munkálatra pedig egy év múlva sikerült kivitelezőt találni. Az építkezés azonban még ekkor sem kezdődhetett el, hiszen tervezési és egyéb adminisztratív problémák merültek fel. Végül szükség volt egy póthíd kialakítására is, hiszen a lakosság azt kérte, hogy ne zárják le a munkálatok idejére a kérdéses útszakaszt. Ennek megépítése tavaly meg is történt, és elkezdhették a régi átkelő elbontását. Noha a munkálatokkal jól haladtak egy ideig, idén tavasszal megint le kellett állni a folyó áradása miatt. A beruházás kivitelezését csak ennek lejárta után kezdhették újra.