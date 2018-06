Idén is tanfelszereléssel megrakott iskolatáskát kapnak az előkészítősök

„Beköltözött” a medve Árkosra

A háromszéki Árkos központjában, a községháza előtt sétált a napokban a medve. A hétvégén kétszer is látták a vadat a falu főutcáján, egyik szemtanú le is fényképezte. A medve kertekbe is bejárt, szemeteskukákat döntött fel.