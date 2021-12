Idén is sokak karácsonyát tennék szebbé az UIET-es fiatalok

A fiatalok idén is segítenek a nehéz anyagi helyzetben élőkön • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az ifjúsági szervezet tagjai tevékenyek voltak a korábbi években is, idén is hatvan-hetven önkéntes munkájára számítanak – tette hozzá Tornai. Az elnök arról is beszámolt, hogy

tavaly mintegy 4,2 tonna alap-élelmiszert és játékokat osztottak szét a nehéz anyagi helyzetben élőknek.

Ahogy eddig, idén is tartós élelmiszerekre számítanak elsősorban, de használt játékokat, ruhákat, karácsonyi díszeket is vihetnek az adakozni óhajtók.