Idén befejezik a hőszigeteléseket Csíkszeredában  

A munkálatok egy része a munkaerő hiánya miatt késlekedik, több esetben pedig eláztak tetőcserék közben a legfelső emeleteken lakók – ezek a csíkszeredai tömbház-hőszigetelések szokásos bosszúságai, problémái. Arra is van jó példa, hogy a munka nagy részét három hónap alatt el lehet végezni.

Kovács Attila 2023. június 27., 08:122023. június 27., 08:12

Tavaly 21 csíkszeredai tömbház hőszigetelésére írtak ki közbeszerzési eljárásokat, amelyeket a Regionális Operatív Program biztosította 50 százalékos támogatás felhasználásával végeznek. Több licit is volt, mert a társasházakat három csoportra osztották, végül minden esetben sikerült szerződést aláírni, a munkálatokat pedig elkezdték. Nem egyforma lendülettel haladtak, mert

van olyan szerződés, amelynek időtartama már lejárt, de a munkálatokat még nem fejezték be, és hosszabbítást kértek,

például az Octavian Goga sétány 2., 4., 6., és 10-es tömbházak esetében.

Fotó: Pinti Attila

Ez a bukaresti cég által elvállalt hőszigetelésekre vonatkozik, a késlekedés oka pedig egyértelműen az elégséges munkaerő hiánya – ismertette érdeklődésünkre Bors Béla. Csíkszereda alpolgármestere szerint a vállalkozás, amely két iskolai tornatermet épít, a távolsági buszpályaudvar felújítását is végzi, illetve tömbházak hőszigetelésével is dolgozik, ha megfelelő ütemben szeretne mindenütt haladni, legalább 300 alkalmazottat kellene foglalkoztasson. Ez a szám azonban jóval kevesebb, és ez látszik is, a Nárcisz sétányon, illetve a Fenyő utcában is csak nagy késéssel láttak munkához. Hirdetés A múlt hónapban, illetve az elmúlt napokban is

előfordult, hogy a tömbházak újrafödését, illetve a tetőszerkezetek cseréjét esőzés zavarta meg, ezt pedig a kivitelező nem tudta kivédeni, és a legfelső emeleteken lakások áztak be.

Legutóbb a Fenyő utca 11-es szám alól kapott ilyen panaszokat a városháza. „Kérem a türelmet, és mindenkit arra kérek, hogy a kivitelező által a tömbházlakásokban okozott károkat azonnal jelezzék, mert ezeket teljesen helyre kell állítsa, illetve meg kell térítse” – hívta fel a figyelmet Bors Béla. A késlekedések mellett jó példa is van, a Mérleg utcában egy tömbháznál a munka túlnyomó részét három hónap alatt végezték el – tudtuk meg. Jól halad a kivitelezés a Jégpálya utcában, illetve a Lendület sétányon is – ezt egy helyi vég végzi, amely idén februárban a harmadik csoport, újabb 9 tömbház hőszigetelésére is szerződést írt alá.

Fotó: Pinti Attila