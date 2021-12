Idén a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt fektettünk a betegségek megelőzésére

A szájmaszk és a vitaminok a legkelendőbbek a patikákban • Fotó: Haáz Vince

Megnövekedett a kereslet a vitaminok iránt, elsősorban a vitamin-komplexumokat keresik, vagy D- és C-vitamint vásároltak, de sokan vásároltak a cink tartalmú készítményekből is – tudtuk meg a Dr. Max patikában érdeklődve. Emellett nagy volt a kereslet a szájmaszkok és antigén gyorstesztek iránt is. Ezek eladási statisztikája nagyjából a járványgörbe alakulását követte:

valahányszor nőtt az esetek száma, emelkedett a kereslet is irántuk.

Ami a gyógyszerek árát illeti, nem történt jelentős változás, néhány készítmény ára még csökkent is.

Nurofen, diclofenac

A Tünde gyógyszertárban a diclofenac tartalmú kenőcsök, a paracetamol voltak a megszokottnál kelendőbbek, ugyanakkor mindennapos kérés volt a nurofen-típusokra. Ősszel volt egy kisebb emésztőrendszeri járvány, ekkor a furazolidont és a széntablettákat keresték a megszokottnál nagyobb mértékben a vásárlók. Mindemellett a szájmaszkok és a gyorstesztek iránt folyamatosan nagy volt a kereslet itt is.

A Dona gyógyszertárban az általános náthás tünetekre vásárolt termékek voltak idén a leggyakoribbak. Torokfertőtlenítő cukorkákat, C, D-vitaminokat, immunerősítő készítményeket kerestek leginkább. A gyorstesztek, szájmaszkok iránt itt is nagy volt az érdeklődés, sokan nagy tételben is vásároltak ilyen termékeket, valószínűleg cégek, szervezetek részére.

A szomszéd néni és az internet borzasztó nagy tudós lett mostanában

– fogalmazott a gyógyszertár egyik munkatársa, utalva arra, hogy még mindig sokan hisznek a szóbeszédnek és a világhálón keringő elméleteknek a képzett egészségügyi szakértő véleményével szemben. Szerencsére, tette hozzá, nagyon sokan kértek tanácsot tőlük idén, és „talán többen voltak, akik konkrétan a véleményünket kérték, és érdekelte is őket a tanácsunk, nem csak feltettek egy kérdést”, ami mindenképpen jó jel.