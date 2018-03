Huszonöt éve gyűjti és teszi közkinccsé a Márton Áron püspökről szóló emlékezéseket

Hölvényi György magyarországi EP-képviselővel Brüsszelben • Fotó: Nagy Zoltán

A két évvel ezelőtti kolozsvári „ősbemutatót” követően hat ország közel ötven településén vett részt előadással, vetítéssel egybekötött találkozón. Célja, hogy végigjárva a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeit megismertesse a legendás hírű főpásztor életét, és ezáltal támogassa Isten szolgája, Áron püspök boldoggá avatását.

Nagy Zoltán negyedszázados munkájának gyümölcse az eredeti hanganyagokat, személyes vallomásokat és mintegy 3300 képet tartalmazó, három DVD-t kitevő, öt és fél órás játékidejű összeállítás Áron püspök életútjáról.

Az első lemez a kezdetektől a házi őrizet végéig, a második a börtönből való szabadulástól az utolsó évekig tartó időszakról szól, a harmadik pedig a nagy püspök földi pályájának végső stációit, valamint méltató emlékezéseket mutat.

Nyolc részben Márton Áron eredeti hangfelvételen szólal meg, és egy alkalommal mozgóképen is látható. A dokumentum-összeállítást a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület tette közkinccsé, a nyilvános vetítéseknél több alkalommal működtek közre a kiadó munkatársai, kiemelten Szőcs Csaba igazgató. Öt alkalommal Kovács Gergely pápai káplánnal, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjével, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátorával, féltucatszor pedig Virt László magyarországi szociológussal, Márton Áron legteljesebb monográfiaírójával tartott vetítést Nagy Zoltán.

Feleségétől, Hajnitól és kislányától, Tünditől sok időt kapott a „mártonozásra”, igyekszik ezt nekik visszaszolgáltatni. Amikor lehetőségük van rá, elkísérik őt az előadásokra. Vallja: „Kányádi Sándor minden kis faluba elment, talán még ma is elmegy, ahova hívják; azt, hogy »vers az, amit mondani kell«, éppen egy kis faluban tanulta Sándor bácsi egy megszeppent gyermektől. Az a lényeg, hogy a vetés szárba szökjön, és jó termést hozzon.” És ahova hívják, mindenhova igyekszik eljutni.

Negyvenhét riportalany szerepel a filmben, közülük már huszonhatan elhunytak. Csak az utóbbi három hónapban hárman távoztak – ezért is megismételhetetlen dokumentumértékű a film.

„A filmed az első filmes, vizuális és »audiális« monográfia Márton Áronról, amit nem lehet véka alá rejteni, mert világosság van benne. Lássák és hallják... – írta Virt László. – Nagy baj lenne, ha kiderülne, hogy Márton Áront csak a Székelyföldön vagy esetleg Erdélyben ismerik. Kevés. (...) Szükség van arra, hogy az erdélyi szórványvidéken, Partiumban, Magyarországon, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken is ismerjék. Felvidéken, Kárpátalján és a Délvidéken azért is, mert Márton Áronnal jól be lehet mutatni, hogy a kisebbségi helyzet a józan ész iskolája is lehet.”

Erdélyben, európai szórványközösségekben és külföldi városokban is megismerkedhettek az érdeklődők a legendás hírű főpásztor életével. A püspökké szentelés helyén, Kolozsváron tartott bemutató után, amelyen a Márton Áron-zarándoklat részvevői is részt vettek, a szülőfaluban, Csíkszentdomokoson zömmel fiatalok előtt vetítette Nagy Zoltán az alkalomra készült filmes összeállítást. Aztán Gyulafehérváron, a teológián a kispapoknak és a tanároknak Virt Lászlóval.

Sepsiszentgyörgyön megható élményben volt része Nagy Zoltánnak.

Egy idős bácsi odajött, és arra kért: engedje meg, hogy kezet fogjak. Aztán elment. Nem tudom, ki volt. Új, számomra ismeretlen Márton Áron-hanganyagot kaptam Szabó Lajos plébánostól.

Már el is készítette a vonatkozó részt a készülő negyedik DVD-re. A találkozók sora Kézdivásárhelyen és Brassóban folytatódott, majd Székelyudvarhelyen. Itt hangzott el a Musica Sacra Kamarakórus előadásában az Áron püspök szentté avatásáért írt imádság. Megzenésítője kortárs református zeneszerző, László Attila Sepsiszentgyörgyről.

A csíksomlyói kegytemplomban tévéfelvétel is készült, amit több hasonló követett itthon és külföldön. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium bentlakásában tartott vetítésen az egyik legidősebb riportalany, az időközben elhunyt Ervin atya is részt vett. Gyergyóditró, Márton Áron első káplánhelye következett. De tartott előadást Udvarhelyen Budapestről érkezett diákoknak, tanároknak, a Katolikus Magyar Bibliatársulat nyári táborában is. Később szerre Marosvásárhely majd’ mindenik katolikus templomában. Jobbágytelkére újra meghívták, két hónappal később vissza kellett térnie. Kis és nagyobb települések követték egymást. A teljesség igénye nélkül íme néhány: Miklósvár, Tölgyes, Arad, Székelyhodos, Csíkszereda, Csíkszentmárton, Karcfalva, Petrilla, Barót.