Huszonnégy éve működik a Szeretetkonyha Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Bagi József

Az ünnepi időszakban is részesülnek meleg ételben a Szeretetkonyhán étkezők. A Szent Márton Alapítvány által működtetett konyhán disznót is vágtak, így hagyományos falatok is kerülnek az asztalra. A Szeretetkonyhát 1997-ben, a néhai főtisztelendő Hajdó István főesperes-plébános indította. Kezdeményezését nem csak erkölcsileg karolta fel a helyi Lorántffy Zsuzsanna nőegylet, amelynek tagjai kezdetben a főzést is magukra vállalták. 2007-ben a konyhát teljesen felújították, a korszerűsítés ügyét Portik Hegy Kelemen főesperes plébános vállalta fel.

A Szeretetkonyhát a Szent Márton Alapítvány működteti, de nagy segítséget jelent, hogy a város lakói, cégek és magánszemélyek is magukénak érzik

– fogalmazott Székely Levente, az alapítvány ügyvezetője.

A vírushelyzet minket is megvallatott, de összességében véve nem zártunk rossz évet, hála a gyergyói embereknek, akik igazán érzékenyek a szociális dolgokra, így nem mondhatjuk azt, hogy nagyon hátrányos helyzetbe kerültünk volna

– hangsúlyozta Székely. Jelenleg 120 fő étkezik naponta a gyergyószentmiklósi Szeretetkonyhán, de volt olyan év is, amikor 180 személy étkeztetését oldották meg. Az ügyvezető elmondta, a hatékonyabb munka érdekében szeretnék bevezetni az konyhára a gázt, ugyanis Dávid György főesperes segítségének köszönhetően olyan új professzionális gépeket kapott a konyha, amelyekhez szükség van gázra.