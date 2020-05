Huszonhat millió lejből tehetik hatékonyabbá a tömegközlekedést

Gyorsabban tudnak majd közlekedni a tömegközlekedési járművek • Fotó: Haáz Vince

A Központi Fejlesztési Régió igazgatója, Simion Cretu számolt be arról szerdán, hogy Marosvásárhely csaknem 26 millió lejes vissza nem térítendő uniós támogatást kapott a tömegközlekedés hatékonyabbá tétele érdekében. A megítélt támogatásból több munkálatot fognak elvégezni, de a legfontosabb, hogy kialakítanak egy buszsávot, amelyen elsőbbségük lesz a tömegközlekedési járműveknek. Ezt a sávot a Dózsa György utcában, a Termés utca és a Bodoni utca közötti részen alakítják ki, de a Dózsa György utcát felújítják a Bodoni utca és a Győzelem tér közötti szakaszon is. A tervek szerint a buszsávokon 7–9 és 14–17 óra között elsősorban autóbuszok közlekedhetnek, máskor is elsőbbséget élveznek. A buszsáv kialakítása mellett korszerűsítik a járdákat, a zöldövezetet és kerékpársávot alakítanak ki. A marosvásárhelyi városháza ezt a pályázati tervet 2023 decemberéig kell megvalósítsa.

Tavaly a városháza vissza nem térítendő pályázaton nyert uniós támogatást 41 hibrid autóbusz megvásárlására. A versenytárgyalást tavaly ősz végén írták ki. Tervek szerint a városháza 12 méter hosszú tömegközlekedési járműveket kívánt vásárolni. A versenytárgyalásra hat cég jelentkezett. A kiírásban az szerepelt, hogy húsz autóbuszt idén év végéig kell leszállítani, a többit pedig 2022 végéig. A versenytárgyalást egy török cég nyerte meg, de két cég is jelezte, hogy meg fogja óvni a döntést. A szintén török cégek bíróságon kérték a versenytárgyalás eredményének visszavonását. A bíróság április végén kimondta, hogy a marosvásárhelyi városháza által megszervezett versenytárgyalás nem volt törvényes, és újra kell kezdeni. Ez azt jelenti, hogy változtatni kell a tenderfüzeten, újra ki kell írni a versenytárgyalást és határidőt kell szabni az ajánlatok beérkezésének. Mindez legjobb esetben is fél éves késést jelent, amíg a vásárhelyiek továbbra is régi buszokon kénytelenek közlekedni.