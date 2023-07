Huszonhárom Keresztúr nevű település képviselői találkoznak, terveznek

Mindezeknek köszönhetően a magyar emberek akadálytalanul tudnak egymással találkozni, lehetőséget teremtünk arra, hogy távoli vidékek lakói egymás barátaivá váljanak. Így van ez jelen esetben is, 2023-ban, a Keresztúr nevű települések huszonharmadik találkozóján, ahol 23 település képviselői vannak jelen. Ezek a találkozók lehetőséget adnak, hogy az otthont adó települések be tudjanak mutatkozni, a vendégek meséljenek mindarról, ami velük történt az elmúlt egy esztendőben. Ez a találkozó is az egységre, a magyar egységre mutat, amely most már megbonthatatlannak látszik