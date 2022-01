Húsz fölött a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma Gyergyószentmiklóson

A növekvő fertőzöttségi aránnyal párhuzamosan az elmúlt napokban látványosan nőtt a kórházi ellátásra szoruló koronavírusos betegek száma is Gyergyószentmiklóson – tudtuk meg a városi kórház menedzserétől. Fülöp Enikő elmondta, azoknak a betegeknek a száma is jócskán megemelkedett, akik nem szorulnak kórházi ellátásra. Az egészségügyi intézményben jelenleg középsúlyos és súlyos betegeket látnak el.

• Fotó: Pinti Attila

Pénteken 23 kórházban fekvő beteget láttak el, hat személy esetében pedig a teszteredményeket várták a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban.

„Az intenzív terápián lévő két ágy foglalt, illetve a két »preintenzív« ágyon is koronavírusos betegeket kezelünk. Jelenleg nincsenek intubált betegek, de ezek a személyek is magas fluxusú oxigénen vannak” – hangsúlyozta a kórházmenedzser. Hozzátette, úgy gondolják, nagyon meg fognak emelkedni az esetszámok, ezért folyamatosan készülnek, hogy tudják fogadni az ellátásra szoruló betegeket.

A belgyógyászat fog vissza alakulni Covid-osztállyá, a nem-Covid belgyógyászati esetek pedig kórházon belül más osztályra kerülnek. Emellett, mivel az előző hullám idején gondot jelentett az oxigénellátás, készülünk. Sikerült közbeszerezni egy oxigéngenerátort, amelyet jövő héten remélhetőleg be is üzemelünk

– emelte ki Fülöp Enikő. „Arra kérünk mindenkit, figyeljenek az esetleges tünetekre, és a nagyobb baj megelőzése érdekében időben forduljanak szakemberhez. Első körben a háziorvoshoz, vagy akár a kórház keretében működő Covid-ambulanciához, mert minél hamarabb megvan a diagnózis, annál hamarabb és hatékonyabban tudunk beavatkozni” – mondta.

Covid-ambulanciaközpontok nyíltak, itt vannak az elérhetőségek Az új járványhullámra és nagyszámú fertőzöttre készülve Covid-ambulanciaközpontokat jelöltek ki minden megyében, ahol az enyhe, illetve középsúlyos lefolyású megbetegedésben szenvedő, de ellátásra szoruló páciensek kivizsgálásra jelentkezhetnek. Az új járványhullámra és nagyszámú fertőzöttre készülve Covid-ambulanciaközpontokat jelöltek ki minden megyében, ahol az enyhe, illetve középsúlyos lefolyású megbetegedésben szenvedő, de ellátásra szoruló páciensek kivizsgálásra jelentkezhetnek.

A Covid-ambulanciára jelentkezőket a tesztelés mellett egy tüdőgyógyász is megvizsgálja, és az állapotfelmérés után döntik el, szükséges-e a kórházi kezelés vagy sem. Az ambulanciára telefonon is be lehet jelentkezni időpontfoglalásra, a 0266–365 032-es telefonszámon, az 1000-es belső szám hívásával, munkanapokon 9–12 óra között.