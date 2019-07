Hulladékból hőenergia? Ha Csíkmadaras megkapja az ötmillió eurót, megcsinálják

Jelentős előrelépés történt a Csíkmadarason tervezett biomassza-erőmű létesítésének ügyében: kétéves munka eredményeként elkészült a pályázati anyag, amelyet hétfőn egy sajtótájékoztató keretében nyújtottak be elbírálásra az illetékesek. Az ötmillió euró értékű pályázat által növényi hulladékot hasznosítanának hő- és villamosenergia-termeléshez.

A sajtó képviselőinek is bemutatták a pályázatot, majd benyújtották elbírálásra • Fotó: Gábos Albin

A községvezető szerint a pályázat körülményességét bizonyítja az is, hogy az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programjának (POIM) ezen kiírására eddig nagyon kevés pályázatot adtak le, Csíkmadaras – tudomása szerint – a második az országban ebben a tekintetben. Bíró László arról is beszélt, hogy

A térségben egyedülálló kezdeményezést valósítana meg a csíkmadarasi önkormányzat egy biomassza-erőmű létesítése által. Az elképzelésen több mint két éve dolgoznak a szakemberek, a nemrég végleges formát öltő pályázati anyagot pedig hétfőn a sajtó képviselőinek is bemutatták, majd benyújtották elbírálásra.

Horváth Nándor tervező azt is elárulta, hogy az erdei és egyéb növényi hulladékból nyert hőenergiát elsősorban a község által működtetett közintézmények fűtésére használnák fel. Az újítás által várhatóan csökkenteni fogják a fűtési költségeket, hiszen a most működő öt kazánház helyett csak egy üzemel majd. Emellett az is fontos, hogy

környezettudatos megoldásról van szó, így végső soron kevesebb szennyezéssel olcsóbb fűtési megoldást valósítanak meg a község öt közintézményében.

A fa tárolása sem lesz már indokolt, ami szintén nagy előrelépést jelent, hiszen ezt eddig az iskola területén oldották meg, ami igencsak balesetveszélyes.

Gábor László pályázati tanácsadó egy másik gazdasági előnyére is rámutatott az újításnak. Mint mondta, jelenleg az önkormányzat anyagilag semmit sem nyer a közintézmények fűtéséből. Ha létrejön a biomassza-erőmű, azáltal, hogy fűti ezeket az intézményeket,

elektromos áramot is termelni fog, ezt pedig az országos hálózatba eljuttatva mintegy 140–170 ezer lejes jövedelemhez jut majd az önkormányzat.

A pályázat értéke egyébként ötmillió euró, ennek 94 százaléka Európai Uniós támogatás, a maradék hat százalékot pedig a nem finanszírozandó költségek és az önrész teszik ki. A kivitelezési idő 36 hónap.

A megvalósítás utáni első öt évben csak a közintézmények fűtésére használhatják az új technológiát, azt követően azonban a lakosság is haszonélvezője lehet.

A hétfői eseményen a részletek ismertetése után a polgármester és a projekten dolgozó szakemberek közösen nyújtották be a pályázatot, amely reményeik szerint kedvező elbírálásban részesül majd.