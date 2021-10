Hőszigetelésre buzdít a sepsiszentgyörgyi városvezetés

Érdemes a tulajdonosi társulásoknak hőszigetelésre pályázni, hiszen erre a célra kormányzati és uniós forrásokat lehet majd lehívni, ugyanakkor az energiaárak drasztikus emelkedése is indokolja a befektetést – hívta fel a figyelmet Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

A sepsiszentgyörgyi városvezető arra biztatja a társulásokat, hogy készüljenek projektekkel, hiszen a tervezés hónapokig elhúzódik.

„Ha megjelennek a kiírások be lehet nyújtani a pályázatot, majd ezek elbírálása után írhatják ki a versenytárgyalást a kivitelezésre. Legoptimistább forgatókönyv szerint is a folyamat legalább egy évig húzódik” – ismertette a folyamatot Antal Árpád, hozzátéve, hogy leginkább úgy lehet spórolni a hőenergiával, ha szigetelik a lakásokat. Antal azt is elmondta, hogy Sepsiszentgyörgyön

négy belvárosi tömbház szigetelésére pályáztak, folyamatban van az uniós finanszírozási szerződések aláírása, leghamarabb jövő év tavaszán tudják elkezdeni a munkálatokat.

Ez esetben a lakók 10 százalékos önrészt kell kifizessenek, mert ha jövedelmük kisebb mint az országos átlagbér, az önkormányzat átvállalhatja a rájuk eső költségek egy részét.

HIRDETÉS

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról számolt be, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a hőszigetelés iránt, hetente jelentkeznek a társulások képviselői, segítséget, tájékoztatást kérnek.

Sepsiszentgyörgyön a 2010-es évek elején mintegy 30 tömbházat sikerült szigetelni kormánytámogatással, a lakók még mindig mintegy 26 ezer lejjel tartoznak a városnak, a ki nem fizetett önrészek révén.

A városvezetés azt szeretné, hogy 2030-ig legalább a sepsiszentgyörgyi tömbházak 30 százalékát szigeteljék.