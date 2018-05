Hőszigetelési munkálatok kezdődtek el Udvarhelyen – jókora önrésszel

Elkezdődött a munka. Kicserélik a tetőszerkezetet, és közben szigetelnek is • Fotó: Barabás Ákos

A műszaki tervek már tavaly augusztusban elkészültek, ezt követte a munkálatra vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása, amely ugyan másfél hónap alatt lejárt, viszont késő ősszel a megrendelő nem fogott hozzá a munkához, attól tartva, hogy a tetőjavítás idején beázik az épület. A Mihail Kogălniceanu utca 4. szám alatti tömbházban huszonnégy lakrész van,

lakrészenként az önrész értéke akár az 5–7 ezer lejt is elérte,

így a lakástulajdonosi társulásnál folyószámlát nyitottak, amelyre havonta fizethetnek be az érintettek, hogy ne egy összegben kelljen majd utalni a pénzt. Ottjártunkkor egyébként a lakók nehezményezték, hogy hosszúra nyúlt a várakozási idő.

Várják az elbírálást



Puskás Katalin, a városháza fejlesztési osztályának a vezetője korábban azt is elmondta lapunknak, hogy három udvarhelyi tömbház hőszigetelési tervét is előkészítették: azokét, amelyek korábban nem feleltek meg a kiírás kritériumainak. Ezt a dokumentációt már be is nyújtotta a hivatal, jelenleg az elbírálásra várnak. Mint ismeretes, az előző pályázati ciklusban egy Mihai Eminescu, egy Függetlenség és egy Építők utcai tömbház lakói is pályázni akartak. Hiányzott azonban a nyilatkozatuk, amely szerint a lakók vállalják, hogy a tömbház külsején engedély nélkül elvégzett beavatkozásokat helyreállítják, mielőtt elkezdődne a szigetelés. Időközben azonban módosult a kiírás kritériumrendszere: ennek értelmében az engedély nélküli beavatkozásokat a munkálatok végéig kell az eredeti állapotba visszaállítani, az új feltételeket pedig már vállalhatónak találták az érintett lakók.