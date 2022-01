Hőszigetelés Székelyudvarhelyen: két tömbház érintett

Újabb tömbház hőszigetelésén dolgoznak Székelyudvarhelyen. Összességében a negyedik ilyen projekt a városban a Függetlenség sugárúton álló tízemeletes, 44 lakrészes tömbházat érinti. A munkálatok még tavaly elkezdődtek, kicserélték a tömbházlakások nyílászáróit, most pedig az épület új liftjét várják.

Az ablakok megvannak, tavasszal elkezdődhet a külső szigetelés • Fotó: Beliczay László

Legutóbb 2017-ben lehetett hasonló céllal pályázni, de mindössze négy tömbház lakói vállalták végül az önrész kifizetését. Legkorábban a Mihail Kogălniceanu utcai tömbház felújítása fejeződött be, tavaly pedig a Mihai Eminescu utcai ingatlan munkálatai zárultak le. Zörgő Noémi elmondta, a lakók részéről több észrevétel is érkezett a hivatalhoz a kivitelezés minőségét illetően, a hibákat mostanra kijavították. Csupán a párkányok felhelyezése van még hátra, ezt el is végzik, amint az időjárás lehetővé teszi.

Egy további, Építők utcai épület tetőszerkezetét már kicserélték, itt is a tavaszi enyhülésre várnak a folytatáshoz.

A negyedik projekt egy Függetlenség sugárúton álló tízemeletes, 44 lakrészes tömbházat érint, itt tavaly szeptember 30-án megtörtént a szerződéskötés egy marosvásárhelyi céggel.