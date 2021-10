Hőszigetelés együtt vagy külön, mindenképp engedélyköteles

Nagy népszerűségnek örvend Csíkszeredában a tömbházak hőszigetelési programja, legutóbb ugyanis hatvanhárom tömbház lakóközössége jelezte részvételi szándékát, amellyel nagyságrendileg a városi tömbházak fele már hőszigetelve lesz. Noha van példa saját hatáskörben, a lakók által leszigetelt tömbházrészekre is, a városvezetés óva int ettől.

Megoldva. A privát hőszigetelésre ritka a hivatalos példa • Fotó: Pinti Attila

Aláhúzta, amennyiben valakinek szemet szúrnak a munkálatok, jelentheti az önkormányzatnál, és kiderülhet a törvénytelenség akár egy engedély hiányában is. A következmény, hogy a lebontás mellett még bírságra is számíthat az illető – ezért sem tanácsos belevágni.

A munkálatokra nyilván szerződést kell kötni a kivitelezőkkel” – hívta fel a figyelmet az úgynevezett gerillamegoldással készült, legtöbbször engedélyek hiányában végzett hőszigetelésekkel kapcsolatban. Megjegyezte, amióta ő tölti be az alpolgármesteri pozíciót,

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester korábban a Székelyhonon is méltatta a minden várakozást felülmúló érdeklődést a hőszigetelés iránt, még abban a tekintetben is, hogy az építőiparban jelentős áremelkedések tapasztalhatók. A hőszigetelési program esetében sokszor éppen a magas önköltség jelenti az akadályt és tántorítja el a lakóközösségeket. Éppen ezért

„Nem gondolom, hogy olcsóbbak lennének a költségek magánemberként azzal szemben, mint amikor az önkormányzat pályáz valahová, bele is pótol a költségekbe, ráadásul európai uniós és állami pénzek is érkeznek a projektbe” – fejtette ki. Hozzátette, hogy magánszemélyként vagy lakószövetségként is

nagyon hosszú idő, amíg az engedélyeztetési folyamat végére ér valaki, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenhonnan meg fogja kapni azokat.

„Elméletileg járható út ez is, de a gyakorlatban nincs rá példa” – összegezte Bors Béla.