Csíkszeredában minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a hőszigetelések iránt

A Müller László utcából sok tömbházlakó igényli a külső hőszigetelést • Fotó: Veres Nándor

A várakozásokat felülmúló eredménnyel zárult a csíkszeredai városháza legutóbbi felhívása, amellyel az összes lakástulajdonosi egyesületet megszólította, tömbház-hőszigetelésre biztatva a lakókat. Az augusztusban nyilvánosságra hozott felhívásra a jelentkezési határidőt meghosszabbították, végül szeptember végére kiderült, hogy

63 társasház lakói vennének részt a hőszigetelési programokban

– ezek közül 57 ingatlant teljesen, a többieket pedig részlegesen kellene felújítani, mert korábban már egy-egy lépcsőházat szigeteltek. Bors Béla alpolgármester szerint ez

minden reményt felülmúló érdeklődést mutat annak ellenére, hogy az áremelkedések minden területen, így az építőiparban is jelentősek.

Hogy a drágulások miatt milyen helyzetek adódhatnak, arra a Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti tömbházsor példáját hozta fel, ahol folyamatban van a szigetelés, és ahol úgy kerülték el a polisztirol százszázalékos drágulását, hogy a kivitelező a jelzett árváltozás előtt a teljes szükségletet, öt kamionnyi anyagot megvásárolta, ennek tárolását és felügyeletét pedig a hivatal biztosította.

Dokumentációkat készítenek

Az elöljáró közölte, a most jelentkezők közül első lépésben 25 tömbházat választottak ki, ezek esetében a városháza kiírja a közbeszerzést a szükséges előtanulmányok elkészítésére, amelyek a tél folyamán meglesznek. A várható költségeket csak ezek ismeretében lehet felbecsülni, akkor tudják eldönteni a lakók, hogy

kitartanak a hőszigetelés mellett, vagy esetleg visszalépnek.

Az első 25 társasház, amelyek több lakóövezetben találhatók – a Müller László utcában 9, a Temesvári sugárúton 5, a Decemberi Forradalom és Nagy István festő utcákban 2–2, a Nagyrét, Hősök, Tudor Vladimirescu, Fenyő utcákban és a Gyermek sétányon 1–1 –, mind négyemeletes, számukra a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez készülnek benyújtani pályázatot a Regionális Operatív Program biztosította támogatásért, amelynek újabb kiírása várható – tudtuk meg. A többiek hőszigetelésének társfinanszírozásához más lehetőségekre, így az országos helyreállítási programra is számítanak, erről azonban még érdemi részleteket nem lehet tudni.

Az alpolgármester arra is kitért, hogy több bank is megkereste a hivatalt, és olyan hosszú lejáratú hitelkonstrukciókat ajánlottak fel, amelyek alkalmasak a lakossági önrész előfinanszírozására is. Nagyobb számú ügyfél esetén ez jóval kedvezményesebb hitelfeltételeket, kamatokat jelent, mint ha a lakók külön-külön fordulnának a pénzintézetekhez – hívta fel a figyelmet Bors Béla.

Növekvő költségek

A szükséges lakossági önrésznek egyelőre sem az aránya, sem az összege nem ismert – utóbbit a folyamatosan változó árak befolyásolják. A korábban alkalmazott 25 százalékos lakossági hozzájárulás nem biztos, hogy megmarad, mert ennél kisebb is lehet ez az arány a következőkben. Jelenleg

a tömbházak hőszigetelésének összköltsége lakásnégyzetméterenként 800 lejbe kerül,

ez viszont tovább változhat az elkövetkező időszakban – tudtuk meg.

Csíkszeredában a 296 tömbházból jelenleg 102 már hőszigetelve van, ez 34 százalékos arányt jelent. Ha a most jelentkezett ingatlanok külső felújítása is megtörténik, ez az arány túllépi az 50 százalékot.