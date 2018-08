Hosszú négy év volt, de sikerült megmenteni a kislány látását

Évekig műtétekre, kezelésekre vitték a szülők a most hatéves borszéki Lucaci Szendikét, rendületlenül küzdöttek a látásáért. Néhány napja tértek haza Budapestről, és csupa jó hírekről számolt be Bajkó Mónika, Szendike édesanyja.

Szerekován János operaénekes és ismerősei is folyamatosan segítették a családot. Archív • Fotó: Szerekován János

A gyergyószékiek végigkísérhették a borszéki Lucaci Szendike négy évvel ezelőtt kezdődött történetét, gyógyulását. A kislánynak másfél éves korában távolították el bal szemét, mivel rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. Szendike szemfájdalomra panaszkodott a télen, és a jobb szemében is felfedezték a rosszindulatú daganatot.

A legutóbbi, budapesti, Máriai utcai szemklinikán tartott ellenőrző vizsgálaton pedig jelezték: már nincs daganat a szemecskéjében.

A közel egy órásra tervezett altatásos vizsgálatra készültünk, de már tíz perc múlva a doktornővel kézen fogva sétált ki Szendike a műtőből, ugyanis nem volt szükség altatásra, moccanás nélkül sikerült megvizsgálják a szemét. A doktornő mondta, hogy nem lát semmi olyat, ami arra utalna, hogy gond lenne, csupán a daganat helye, a hegesedés látszik. Az ultrahangos vizsgálat is ezt erősítette meg, így minden rendben van

– mondta örömmel az édesanya. Mint megtudtuk, legközelebb szeptember közepén utazik a család Budapestre, hogy ellenőrző, záróvizsgálatokat végezzenek. „Megnyugtattak, hogy nem lesz semmi gond, viszont az átfogó, teljes ellenőrzésre mindenképp szükség van. Hosszú volt ez a négy év, de nagyon remélem, hogy már csak egy rossz álom marad, és nemsokára vége. Nagyon örvendek, hogy már nincs daganat, és lát a kislányom, a szemecskéjét megmentették” – közölte örömmel Bajkó Mónika. Hozzátette: „Tudatában vagyok annak, hiszen tájékoztattak, hogy azért van szükség a gyakori, háromhetente előírt ellenőrző vizsgálatra, mert ha kiújulna a kislány szemében a daganat, az ebben az időszakban lehetséges leginkább. De akkor műtéti úton eltávolítható, és nem szükséges újra kemoterápiás vagy a sugárkezelés”.

Mint megtudtuk, Szendike jól érzi magát, örül, hogy újra itthon van. Már gyerekközösségbe, unokatestvéreivel szülinapozni is volt, és boldogan mondogatja, hogy már nem beteg a szeme. „Most is nagyon kell vigyázni rá, az éghajlatkülönbség miatt is féltünk egy kicsikét, több hónap budapesti tartózkodás után a borszéki levegő sokkal élesebb, de hála, minden rendben van, az immunrendszere is kezd erősödni. Most már fagyit is kóstolgat, és elővigyázatosan ugyan, de gyerekközösségbe is jár. Az unokatestvéreivel szülinapi zsúron vett részt, és nagyon jól érezte magát” – számolt be az édesanya.

Az édesanya ezúttal sem feledkezett meg arról, hogy a nehéz időkben kapott sok segítséget megköszönje.

A több éve tartó kezelések, utazgatások jelentős összegbe kerültek, de valahogy mindig érkezett segítség. A borszékiek, gyergyószékiek is támogattak anyagilag, jótékonysági koncerteket is szerveztek, a Budapesten élő Szerekován János operaénekes és az ő ismerősei is jelentős összeggel, lakhatási lehetőségekkel segítettek folyamatosan. Isten fizesse meg mindannyiuk jóságát!

– mondott köszönetet Szendike édesanyja.