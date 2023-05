Hooligans, Parno Graszt, Zorán az Udvarhely Napokon

A Hooligans, a Lóci játszik, a Margaret Island és Zorán is fellép a június végi Udvarhely Napokon. A kulturális programok részeként egyebek mellett újra bemutatják a Forradalom.ma produkciót, lesz Múzeumok éjszakája, de koncertet ad a Székelyföldi Filharmónia is.

Június 21–26. között szervezik meg a városnapokat, amely a legközelebbi időpont a felekezetek kiegyezésének évfordulójához – jelentette be egy keddi sajtótájékoztatón Ölvedi Zsolt székelyudvarhelyi alpolgármester. Mint mondta, ezúttal is a művelődési ház a főszervező, ugyanakkor a polgármesteri hivatal és a kulturális intézmények is kiveszik a részüket a munkából.

Színes programkínálat

Kerekes Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház igazgatója kifejtette, a programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy az minden korosztálynak és zenei ízlésnek megfeleljen.