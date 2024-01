Honosítási karaván Csíkszentdomokoson

Kiszállást szervez Csíkszentdomokos községbe az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve, hogy segítsék az érdeklődőket olyan, a magyar állam nyújtotta lehetőségek megragadásában, mint például honosítás – hívja fel a figyelmet az RMDSZ Csíki Területi szervezete, szerkesztőségünknek is elküldött közleményében.

A Csíkszentdomokosra kiszálló illetékesek a honosítási kérelem benyújtásában, a házasság, születés, haláleset vagy válás anyakönyveztetésében is segítik a községben érdekelteket, akik emellett a személyazonossági igazolvány igényléséről is tájékoztatást kaphatnak, valamint az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben is felvilágosítják őket igény szerint.

Utóbbi esetében ugyanis 2018 óta a nem Magyarország területén született és élő, magyar állampolgár gyermek után is igényelhető az anyasági támogatás és a babakötvény.

Az anyasági támogatás egyszeri szociális juttatást jelent, amelyet az édesanya magyar állampolgárságú gyermekének születését követő hat hónapon belül igényelhet. Emellett a fiatalok életkezdési támogatása, azaz az úgynevezett babakötvény is elérhetővé vált a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok számára.