Honosítás és ügyintézés anyasági támogatásra Balánbányán

Babacsomag is jár a gyerek anyakönyvezése mellé • Fotó: Székelyhon

A Balánbányára kiszálló csapat segítségére lesz a helyieknek a honosítási kérelem benyújtásában, a házasság, gyerek születése, haláleset vagy válás anyakönyveztetésében, illetve tájékoztatást is nyújtanak a személyazonossági igazolványok igényléséről. Mivel 2018. január elsejétől a Magyarország területén kívül született és ott élő, magyar állampolgárságú gyerek után is igényelhető az anyasági támogatás és a babakötvény, tájékoztatást nyújtanak az anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben is.

Az anyasági támogatás egy egyszeri szociális juttatás (jelenlegi összege 64 125 forint, ikergyerekek esetén gyerekenként 85 500 forint), amelyet az édesanya igényelhet a magyar állampolgárságú gyerek születését követő hat hónapon belül.

Igényelhetővé vált továbbá a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú gyerekek számára a fiatalok életkezdési támogatása is, vagyis az úgynevezett babakötvény, amelynek lényege, hogy a magyar állam egy letéti számlát nyit a gyerek számára, amelyre elhelyeznek 42 500 forintnyi egyszeri támogatást, amely a gyerek 18 éves koráig évente kamatozik és ezt követően használható fel a fiatal felnőtt önálló életkezdéséhez.

Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában hétköznapokon 9 és 16 óra között, illetve a 0371–347827-es telefonszámon lehet – tájékoztat közleményében a RMDSZ Csíki Területi Szervezete.