Hónapokon belül megújulhat a csatornaház, ahol még filmet is forgattak

Hozzáláttak a Maros-parti, a marosvásárhelyiek által csatornaházként emlegetett ingatlan felújításához, és ha jól haladnak a munkálatokkal, őszig be is fejezik.

Az aggódás jogos volt, hiszen az ingatlan évtizedeken át szemetesen állt, és egyre elhanyagoltabb állapotba került. A ház azonban még elhanyagolt formájában is vonzotta a tekinteteket, filmes alkotók láttak fantáziát benne, és

A felújítás elkezdődött, a tetőt megjavították, a homlokzaton is látszik már a változás. Ahogy Gnädig Hajnal, az Aquaserv adminisztrációs osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, jól haladnak, és talán szeptemberre be is fejezik a korszerűsítést. A felújítás után, a Nyár utcában látogatható Víz Házához hasonló funkciót és megnevezést szeretnének találni az ingatlannak.