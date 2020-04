Holstein-szelet készült a Főnix Konyhában

Legtöbbször az éttermek étlapján szerepel, de senki sem bánja meg, ha otthon készít Holstein-szeletet, amelynek hozzávalói könnyen beszerezhetők. Ezt tapasztaltuk mi is, amikor a séf kameráink előtt állította össze a különlegességet, amelyhez sertésbélszínre, tükörtojásra, némi főtt pityókára és zöldségekre volt szükségünk. Ha ez megvan, már csak a megfelelő sütésre és fűszerezésre kell figyelni.

Szükség van némi salátára is a laktató étel mellé • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mi sertésbélszínt használtunk az étel elkészítéséhez, amit két centis vastagságúra vágtunk, majd tenyérrel picit szétnyomkodta a szakember, vigyázva, hogy ne tegyünk kárt a hús rostjaiban. Ezután sóval, borssal, fokhagymaolajjal pácoltuk be, és némi mustárral bekentük, majd állni hagytuk.

A Holstein-szelet többféle sovány húsból is elkészíthető, használhatunk alapanyagként növendék vagy éppen sertésbélszínt is – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, a lényeg az, hogy ne zsíros, tömör húst használjunk, amit nagy hőfokon sütünk majd meg.

A serpenyőbe csupán néhány csepp olívaolaj és fokhagyma prád került, hogy sütéskor ne ragadjon oda a vesepecsenye, valamint az íze is kellemes legyen. A hús mellett ugyanakkor érdemes némi babérlevelet is pirítani. A séf a bélszínnel egy időben tette a serpenyőbe a sóban főtt, meghámozott, majd karikákra vágott burgonyát, illetve néhány koktélparadicsomot is, hiszen így azok magukba szívják a hús finom szaftját.