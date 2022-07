Hold, ingyenes fotóstand, jóga, dzsessz és csillagászati bemutató az Erzsébet parkban

A Museum of the Moon elnevezésű, 7 méter átmérőjű alkotás Luke Jerram munkája, a Holdnak a NASA-fotók alapján készített hű mását mutatja be. A megvilágított gömb felülete megközelítőleg 1:500.000 méretarányos, így minden centimétere 5 kilométert mutat be a Hold felszínéről.

A különleges kiállítás alkalmával Sepsiszentgyörgy önkormányzata pihenőhelyekkel és számos programmal készül: ingyenes fotóstand, közös jógafoglalkozások, dzsesszkoncert és csillagászati bemutató is lesz. Akárcsak a tavaly, amikor a Gaia – Föld nevű alkotást tekinthették meg az érdeklődők, idén is ingyenes fotóstandnál lehet közös fotót készíteni a Holddal, a fényképet helyben kinyomtatják.