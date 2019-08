Hol dobbannak a Kupakszívek?

A Color Metal Kft. kezdeményezésére, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány közreműködésével kilenc Kupakszívet helyeztek ki Udvarhelyszéken. Hogy mi is ez a Kupakszív? Pillepalack-kupakok gyűjtőpontja, ezen túl pedig újabb jó példája a közösségi összefogásnak.

Telnek a Kupakszívek. Egyelőre kilenc helyszínen lehet megszabadulni az összegyűjtött műanyagkupakoktól • Fotó: Barabás Ákos

A székelyudvarhelyi vállalkozás kezdeményezte a fém, szív alakú gyűjtőedények létrehozását, a közösségi projektekben jártas SZKA-t kérték fel partnernek, hogy a programot lebonyolítsák. A cél kettős: mentesíteni környezetet a műanyagszennyezéstől, ezt tudatosítani és erre nevelni a közösség tagjait, majd

az összegyűlt kupakok értékesítése után támogatási alap létrehozása, amelyből udvarhelyszéki környezetvédelmi, természeti értékeket védő és egészséges életmódot segítő közösségi kezdeményezéseket támogatnának.

Az egységes dizájnú, szív alakú gyűjtőket a cég az általuk forgalmazott alumínium félgyártmányokból készítette. A kezdeményezők helybéli vállalkozókat kerestek fel, akik vállalták: egységeik előtt jól megközelíthető helyen helyezik el a Kupakszíveket. Székelyudvarhelyen nyolc ponton – Color Metal Kft.-nél, a Melinda Instal-nál, a Kaufland és a két Merkúr áruháznál, a Szuper Horizont és a Szuper Market üzleteknél, illetve a Harghita Business Centernél –valamint a farkaslaki ALT Technologies-nél zajlik a gyűjtés.

A projektvezetők azonban továbbra is várják a vállalkozásvezetők jelentkezését, hiszen – mint kiemelik – az adott cég kultúráját és brandjét is építi a jó ügyhöz való csatlakozás, ugyanis a vállalkozásvezetőknek az üzleti célok mellett manapság a környezet és a közösség céljait is fontos szem előtt tartani.

A projekt mind újdonságáról a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány Facebook-oldalán, vagy az alapítvány honlapján lehet tájékozódni.