Hőkamerás fotókon mutatták meg, hogy melyik állat fázik télen

Az állatokról és az épületekről is hőkamerás felvételeket készítettek a marosvásárhelyi állatkertben az elmúlt napokban. Azt vizsgálták, hogy melyik bentlakó mennyi hőt veszít, amikor a kinti levegőn tartózkodik. Azt is felmérték, hogy mennyire hatékony az épületek hőmegtartó képessége.

állatjóléti szempontból is fontos a hőkamera, hiszen azt is kimutatja, ha például egy állatnak gyulladás van a szervezetében, például valamelyik ízülete beteg.

Azt is megfigyelték, hogy melyik egzotikus állat mennyi ideig maradhat a szabadban, mielőtt igencsak lehűl a teste, és ennek folyományaként akár meg is megbetegedhet. Ez azért is hasznos, mert az állatkertben dolgozók láthatják, hogy

De éjszaka is meg lehet figyelni az állatokat, hiszen a kamera a sötétben is lát. Ha véletlenül valamelyik állat elcsatangolna, a hőkamerával sokkal egyszerűbben meg lehetn találni a sötétben is. De a kamera – mint Korondi Kingától megtudtuk – nemcsak az állatokról „mesélt”, hanem az épületekről is, amelyekben „laknak”.