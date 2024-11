Hogyan védhetjük meg Facebook-profilunkat a csalóktól?

Olvasóink jelezték, hogy Facebookon terjedő csalás áldozatai lettek. A jelenleg is zajló adathalász csalás keretében sorra lopják el az emberek Facebook-profilját. Szakember véleményét kértük, hogyan lehet védekezni az ilyen átverések ellen.

Az informatikus szerint, amennyiben egy barátunk hasonló üzenetet küld, a legjobb, ha felhívjuk őt telefonon, és rákérdezünk, valóban ő van-e az üzenet mögött, így meggyőződve annak hitelességéről, és adott esetben rávilágítva, hogy csalásnak esett áldozatul.

Fontos tudni róla: a kétlépcsős hitelesítés

Az informatikus azt is kiemelte, mindemellett nagyon fontos lenne az is, hogy a felhasználók beállítsák a kétlépcsős azonosítást, vagy legalább tisztában legyenek azzal, hogy mit is jelent ez pontosan, mert így elkerülhetik a profiljaik eltulajdonítását.