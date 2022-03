Hogyan reagál az ingatlanpiac a háborúra?

Érthető, hogy mindenki félti a pénzét és nagy bizonytalanságban van, hogy mit kezdjen a megtakarításaival – mondta a szakember.

Marosvásárhelyen míg a járvány előtt egy kétszobás, 55 négyzetméteres tömbházlakásért 52 ezer eurót kértek, alig fél év múlva, ugyanannak a lakásnak az ára 72 ezerre emelkedett. Most sokan arra számítanak, hogy a háború árnyékában árcsökkenés következik be, és akkor az eddigieknél olcsóbban vásárolhatnak lakást. Illetve az is befolyásolja az ingatlanok árát, hogy aki teheti, inkább vidéki házat vásárol magának. Az árcsökkenés be fog következni, vélik az ingatlanügynökök, hiszen, aki el akarja adni a lakását, mert szüksége van a pénzre, az kénytelen lesz engedni az árából.