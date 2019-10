Hogyan kellene működnie a közlekedésnek Székelyudvarhelyen?

Módosíttatta szerda éjjel a székelyudvarhelyi rendőrség melletti útkereszteződésben kevesebb mint két héttel ezelőtt elvégzett útfestéseket a helyi polgármesteri hivatal. Eltűnt az egyik kerékpársáv, de megmaradt a nyomvonal, egy rövid távon újra kétsávossá vált a kereszteződésből kivezető útszakasz, megjelent egy újabb négyzetrácsos felfestés a rendőrség előtt, illetve a már meglévőt is kiterjesztették. A módosításokról és az új forgalmi rendről Székelyudvarhely városmenedzserével, valamint igazságügyi közlekedési szakértővel beszélgettünk.

Hideget-meleget egyaránt kaptak az új székelyudvarhelyi forgalmi rend megalkotói az elmúlt időszakban, az udvarhelyszéki közlekedésről szóló bejegyzések közlésére létrehozott népszerű Facebook-csoport talán még sosem volt annyira aktív, mint az új útfestések óta eltelt időszakban. Ezekkel, valamint az új forgalmi renddel kapcsolatban számtalan kérdés merült fel, a legújabb az, hogy miért kellett ismét megváltoztatni a közlekedést a rendőrség melletti kereszteződésben.

„A rendőrségi, illetve a lakossági visszajelzéseket figyelembe véve mindenképpen azt szerettük volna elérni, hogy ne forduljon elő olyan eset, hogy a jelzőlámpa átengedi az autósokat, de az egysávos közlekedés miatt nem tudnak átjutni. Úgy láttuk, fontos lenne, hogy ezen a szakaszon megmaradjon a két sáv, ahogy azt megszokták és igénylik is a városlakók” – válaszolta kérdésünkre Jakab Attila városmenedzser. Elmondta,

előfordult, hogy a városból kifelé tartó egyetlen útsávon a forgalom bedugult ezen a szakaszon, az autók megálltak az útkereszteződésben, és eltorlaszolták a Vásártér utcából érkezők előtt is a forgalmat, akik ugyancsak beszorultak a kereszteződésbe a jelzőlámpa zöld jelzésekor,

ezzel megakasztva a Bethlen Gábor utca városközpont irányába tartó forgalmát is. A szerda éjjel elvégzett útfestésekkel, vagyis a Vásártér utcából balra kitérők számára létrehozott új, a fő sávba torkolló sávval, illetve az ellenkező irányú útsávon a jelzőlámpa előtti dupla sáv meghosszabbításával meglátásuk szerint sikerül javítani a problémán. Hasonló szerepet tölt be a Lidl-parkoló bejárata és a rendőrség közötti útszakaszon a városközpont felé vezető út belső sávjának besoroló sávvá alakítása: így a Gábor Áron, valamint a Solymossy utcából biztonságosan és lényegesen kevesebbet várakozva térhetnek ki az autósok a Bethlen Gábor utcára, a cipzárelv mentén besorolva a fő sávba. Jakab Attila szerint a rendőrség is ezen a véleményen van.

Nem jó ötlet a festék

Az viszont érthetetlen – Szilágyi Ferenc igazságügyi közlekedési szekértő szerint –, hogy miért nem alkalmazták ezt a megoldást a Lidl-parkolóból, illetve a Gyepes bejáratból való kitérésre vonatkozóan is, miért kell onnan továbbra is kötelezően jobbra fordulni, majd a Kauflandnál lévő körforgalmat terhelve visszafordulni a városközpont irányába. A szerdai útfestéseket illetően azt mondta, szerinte

több időt kellett volna szánni a tervezésre és a forgalmi előtanulmányokra, mintsem utólag módosítgatni a közlekedést.