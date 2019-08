Hogy ne pont mi legyünk a tolvajok célkeresztjében

Kis odafigyeléssel megelőzhető lenne a lakásokból történő lopások, a betörések egy része – állítják a vagyon ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozó rendőrök, és példákkal is alátámasztják állításukat. Ami a számadatokat illeti, az idei év első hét hónapjában Hargita megyében csökkent, Maros megyében azonban nőtt a lakásokból történő lopások, betörések száma.

Nyomok után kutatva. A tolvaj előtt a legtöbb esetben nincs akadály. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A nyári időszak különösen kedvez a szemfüles tolvajoknak, akik minden lehetőséget kihasználnak, hogy megkárosítsák a jóhiszemű embereket.

A Hargita megyei rendőrség szóvivője, Gheorghe Filip arra hívta fel a figyelmet, hogy még mindig

elég gyakori az úgynevezett „Jó napot!” módszer,

amikor a tolvaj a becsukott, de be nem zárt ajtón benyit, és ha nem találkozik senkivel szembe, máris leakasztja a fogasról az otthagyott táskát, mobiltelefont, ruhát, és rögtön elszalad a lopott tárgyakkal. Ha szembetalálkozik valakivel, akkor valami jó kifogást talál, és azzal próbálja meg kimenteni magát.

Mint elmondta, nem ritka, hogy az áldozat arról mesél, hogy csak a szomszédasszonyához ugrott át valamit megbeszélni, vagy valamit kérni, és csak rövid ideig hagyta nyitva az ajtót. De az a rövid ideig üresen hagyott lakás épp elég volt az arra járó gyors tolvajnak. De

a magánházakban, tömbházak földszintjén a nyitott ablak is meghívó az ügyes tolvajok számára,

hiszen könnyen beugranak, és ellopnak kisebb tárgyakat, mobiltelefonokat, akár ékszereket. Ajánlott inkább csak megbuktatni az ablakot, mint teljesen kitárva hagyni, még akkor is, ha épp abban a szobában alszanak a házigazdák.

131 bejelentett lopás

Az év első hét hónapjában Hargita megyében 131 bejelentett lopás történt lakásból, ebbe beleszámolták a betörések és a nyitott ajtón, ablakon behatoló tolvajok által elkövetett eseteket is. Ez kevesebb, mint a tavaly év hasonló időszakában, amikor 143 hasonló bűncselekmény történt. „Ez a szám változó, lehet, hogy év végére más tendenciát fog mutatni, de most csökkenésről számolhatunk be” – hangsúlyozta az illetékes.

Városon gyakoribbak a betörések

A Maros megyei helyzetről a megyei rendőrség sajtószóvivője, Emanuela Rugină elmondta, évek óta általános jelenség, hogy városon több lakásbetörés és lopás történik, mint vidéki településeken. Idén az év első hét hónapjában Maros megyében 2,67 százalékkal nőtt a lakásokból elkövetett lopások száma, és összesen 482 esetet jelentettek a rendőrségen. Az illetékes kiemelte,

noha egyre gyengülnek, mégis rendkívül fontosak a jószomszédi viszonyok, hiszen bármilyen, szomszédban történő rendellenesség esetén jelezhetjük a látottakat a rendőrségen.

Azt ajánlotta, hogy a tömbházak folyosóin tébláboló idegentől mindig kérdezzük meg, hogy kit keres, de ha magánházban lakunk, és a szomszéd háza előtt látunk gyanús személyt, akkor is tegyük ugyanezt.

Ha egy tolvaj látja, hogy a szomszédok odafigyelnek egymásra, védik egymás otthonát, akkor lehet, hogy eláll szándékától.

A jó szomszédot akkor is megkérhetjük, hogy figyeljen egy kicsit otthonunkra, például vegye ki a postaládából a felgyűlt reklámanyagot vagy számlákat, ha hosszabb időre elutazunk. A gyerekeknek is tanítsuk meg, hogy ne beszéljenek senkivel a lakásban található értéktárgyakról vagy arról, hogy utazni készülünk – tanácsolta a szakember.

A zárszerkezet nem akadály

A rendőrök azt is ajánlják, hogy ne tartsunk az otthonunkban nagyobb összegű pénzt, értéktárgyakat, és semmiképp ne beszéljünk ezekről még megbízhatónak tartott személyeknek sem. Ami a vasajtókat illeti:

az egyre képzettebb tolvajok ismerik a legtöbb ajtótípust, kulcsaik vannak hozzájuk, vagy tudják, hogyan kell hatástalanítani a zárszerkezetet.

Amennyiben a lakásban nagyobb értékű tárgyakat, pénzt tartunk, mindenképp ajánlott riasztót és egy megfelelő zárt szereltetni. Tömbházban az ajtóra kiragasztott felirat, miszerint a lakás be van riasztva is hatásos lehet, magánházban pedig az udvaron lévő mozgásérzékelő égő és akár a hamis kamera is elriaszthatja a betörőket.