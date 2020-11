Hóeltakarításra, digitális oktatási eszközökre különített el pénzt a marosvásárhelyi önkormányzat Simon Virág • 2020. november 09., 18:57 2020. november 09., 18:57 HIRDETÉS Több mint 12 ezer táblagépet és laptopot fog vásárolni a marosvásárhelyi városháza – nagyrészt uniós pénzalapokból –, hogy zökkenőmentes legyen a diákok online oktatása. Az erről szóló határozatot a hétfői rendkívüli ülésen fogadták el, ahol többek között a költségvetést is kiegészítették.

Táblagépeket, digitális eszközöket szereznek be a diákoknak egy uniós projekt révén, Marosvásárhelyen is. Ehhez rendelték most hozzá az önrészt. Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

Rendkívüli online tanácsülést tartott hétfőn a marosvásárhelyi önkormányzat, amelyen letette az esküt Kiss Zoltán is, aki a Marius Pascan által vezetett Népi Mozgalom Pártjának önkormányzati képviselője lett. Az esküt csak román nyelven tette le, de közösségi oldalán románul és magyarul is kommunikál. Vele együtt teljes lett a 23 tagú marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület, így hamarosan alpolgármestereket is választanak. A hétfői ülésen többek között kiegészítették a költségvetést, 2,3 millió lejt szavazva meg a hóeltakarításra. Mint korábban beszámoltunk róla, jelenleg Marosvásárhelyek nincs érvényes szerződése egyetlen hóeltakarító céggel sem, és eddig pénz sem volt elkülönítve erre a szolgáltatásra. HIRDETÉS Mi lesz a „Csegzi-féle” egyetemmel? A költségvetés kiegészítésekor többek között 200 ezer lejt szavaztak meg a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemnek. A csak nevében egyetemet, egyébként felnőttképzéssel foglalkozó intézményt, Csegzi Sándor volt marosvásárhelyi alpolgármester, Dorin Florea ex-polgármester személyes tanácsadója vezeti és az évek során visszaköszön az önkormányzatban az a vélemény, hogy ennek fenntartására nem kellene közpénzt áldoznia a városnak. Most a Szabad Emberek Pártjának tanácsosa, Radu Bălaş beszélt arról, hogy szerinte a felnőttképző intézményt fel kell számolni. Osztotta Bălaş véleményét a liberálisok nevében felszólaló Ervin Molnar is. A tanácsülésen szót kért és kapott Csegzi Sándor is, aki úgy vélte, hogy az új tanácsosok nem ismerik az intézményben zajló munkát, ezért azt kérte, adjanak lehetőséget neki ennek bemutatására, ha majd szó lesz az oktatási intézmény felszámolásáról. Végül az intézmény alkalmazottainak fizetéséhez szükséges 200 ezer lejt jóváhagyták, de nem jelöltek ki új tanácstagokat az egyetem tudományos bizottságába. Táblagépek, laptopok Az ülésen döntöttek arról is, hogy 11 362 táblagépet és 1293 laptopot vásárolnak, valamint több száz osztálytermet videokamerákkal szerelnek fel. A nagyberuházást uniós pénzalapokból valósítják meg, 29 610 555 lej értékben, ebből a város költségvetéséből mindössze 10 ezer lejt kell önrészként hozzátenni. A téma kapcsán elhangzott, hogy a tanácsosok azt várják, hogy az iskolákért felelős városházi igazgató pontosan és naprakészen tájékoztassa a választott képviselőket, és folyamatosan tartsa a kapcsolatot az iskolák és óvodák vezetőivel – telefonon is, ne csak levélben. Az történt ugyanis, hogy a táblagép- és a laptopszükségletek összesítésekor nem minden iskolaigazgató nézte meg a városházától kapott levelet, így nem küldött számot a megadott időpontra. Végül mindenki felkerült a listára, de a tanácsosok fontosnak tartották, hogy az elkövetkezőkben városházi igazgató jobban odafigyeljen erre is.