Hódvárak fokozzák az árvízveszélyt

A hódvárak is jelentősen hozzájárulhattak a Homoród mentén keletkezett árvizekhez, ám mivel védett állatokról van szó, a településvezetők tehetetlennek érzik magukat az ügyben. A problémát valószínűleg a vadállatok áthelyezésével lehet orvosolni.

A hódvárak faanyagát is behordta a hidak alá az ár • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha az interneten több olyan bejegyzést is lehet olvasni, miszerint az illegális fakitermelés miatt önthette el az árvíz nemrég Szentegyházát, Molnár Tibor korábbi városvezető úgy véli, egyáltalán nem ez a fő oka a történteknek. Szerinte ugyanis az elmúlt időszakban visszaszorultak a falopások, ráadásul az árvízkor a kaszálókon esett az eső, onnan folyt be a víz a patakokba, amelyek megáradtak. Ezzel szemben

a hidakat eltorlaszoló fahordalékon jól látszott, hogy azokat hódok rágták le és használták fel a váraik építéséhez.

Arra is kitért, hogy a Madarasi Hargitáról leérkező patakban számtalan hódvár található, de még a kisváros területén is építkeztek az állatok. Mivel a hódok védett állatok, tehetetlennek érzi magát a város vezetése velük szemben, viszont Molnár szerint mielőbb megoldást kell találni a problémára, hiszen újabb gondokat okozhatnak.

Mihály Dénes, Lövéte polgármestere arról számolt be, hogy náluk a Kiruly-völgyében okoznak problémát a hódvárak, ám ők is tehetetlenek az ügyben. Rámutatott, Lövétén nincs baj, ezt a vidéket elkerülik a hódok. Hangsúlyozta, náluk a patakmeder szabályozása lenne a legfontosabb árvízmegelőzési szempontból. Erre volt is kezdeményezés a vízügyi igazgatóság részéről, ám a környezetvédők megakadályozták.

Nincs pontos kimutatásunk arról, hogy hány hód lehet a Homoród menti patakokban, ám valóban előfordulhat, hogy váraik építésével hozzájárulnak az árvízveszély fokozásához egy esetleges áradás esetén

– fejtette ki a Székelyhonnak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője. Közölte, az állatok váraiban lévő faanyag elsősorban az árvízvédelmi gátakat dughatja el.

Hiába mosta el legutóbb a hódvárakat a víz, az állatok nagyon gyorsan újjáépítik azokat

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hasonló problémákat már többször is jeleztek egyesületüknek a vízügyi hatóság munkatársai, ám nehéz mindenki számára megnyugtató megoldást találni. Ha valóban hasonló gondok vannak egyes településeken, akkor azt jelezni kell az illetékes vadásztársulatnak, hogy felmérjék a helyzetet. Védett állatról van szó, ezért az egyesület a környezetvédelmi minisztériumtól kell engedélyt kérjen az egyedek kilövésére, de ennek jóváhagyására nem sok esélyt lát Mărmureanu-Bíró Leonárd.

Tudtom szerint nem igazán hagyták jóvá eddig sem Romániában a hódok kilövését, jó esetben azonban engedélyezik, hogy máshová telepítsünk át egyes egyedeket. Persze ehhez arra van szükség, hogy bizonyítható legyen a hódok által előidézett veszély

– így az igazgató.