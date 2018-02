Most sok mindent megtudhat a fajtiszta kisállatokról, hétvégén pedig szemügyre is vehet belőlük jónéhányat Csíkszeredában

Hatvan galambot, ötven-ötven nyulat és tyúkot, illetve pávát is tart Aczél Lajos, a csíkszeredai Hobby Kisállattartók Egyesületének elnöke, aki szerint inkább ráfizetéssel jár ezek tenyésztése, de mivel szeret ezzel foglalkozni, szívesen tart kisállatokat.

Kiállításra készen. Megyei kisállattartók mutatják meg állataikat az érdeklődőknek a hétvégén • Fotó: Gecse Noémi

Huszadik alkalommal szervezi meg kisállat-kiállítását idén a csíkszeredai Hobby Kisállattenyésztők Egyesülete a hétvégén, ennek okán Aczél Lajos elnökkel a kisállattartás mikéntjéről beszélgettünk. Mint megtudtuk, a kisállatok szeretete esetében gyermekkorára vezethető vissza, ugyanis azóta tart nyulakat, galambokat. Később próbált fajtyúkokra is szert tenni, de a rendszerváltás előtt az sokkal körülményesebb volt, mint most.

– szögezte le a nyugdíjas állattartó. Kiemelte, a kiállítások előtt például nem árt vitaminozni az állatokat, hogy jobban viseljék az őket érő stresszt. Az állatokat ugyanis az jobban megviseli, mint az embereket, akár el is pusztulhatnak egy nagyobb stresszhatás miatt. Emellett így tavasz felé közeledve a letojt galambokat, illetve a fialt nyulakat sem érdemes kiállításra vinni, azokat inkább nyugalomban kell hagyni.

S habár van munka ennyi állattal, az még egy nyolc órás munkahely mellett is megoldható – ahogyan Aczél Lajos is sok évig tette.

A kezdeti pár állatából mostanra jelentős gazdaság lett, öt fajta nyulat, hat fajta szárnyast, négy fajta galambot, illetve pávát is tenyészt – ez

mind a nyulak, mind a háziszárnyasok, galambok kedvelik a megyei időjárási viszonyokat, sőt, még a pávák is

Több évvel korábban a fajtiszta szárnyasokra igényelhető volt támogatás, az akkor kapott összegből a szárnyasok takarmányozása megoldható volt – most anélkül boldogulnak.

A kisállat-kiállításról

A környékbeli kisállattartók 1999-ben szervezték meg első kiállításukat, 2000-ben hivatalosan is bejegyeztették egyesületüket, azóta pedig egyetlen évben sem mulasztották el megtartani az éves kisállatmustrát

– avatott be Aczél Lajos. Hozzátette, az egyesület tagjai részt vesznek térségi és országos kiállításokon is, utóbbiakon rendszerint az első tíz helyen végeznek, de szereztek már első, második és negyedik helyet is. Elmondása szerint megyénkben főleg a nyúltenyésztők vannak az országos élmezőnyben, hiszen az itteni hűvös klíma kedvez tenyésztésüknek.