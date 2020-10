Hivatalosan ismét magyar polgármestere van Szászrégennek

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően, korlátozott létszámban, de ünnepélyes keretek között iktatták be hétfőn délután Szászrégen új városvezetőjét, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség színeiben polgármesteri mandátumot nyert Márk Endrét, valamint az önkormányzati képviselő-testület 19 tagját. A ceremóniának az Eugen Nicoară Művelődési Otthon díszterme adott otthont, és Mara Togănel, Maros megye prefektusa, illetve Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke is részt vett a beiktatáson.

• Fotó: Haáz Vince

Négyéves városi tanácsosi és négyéves alpolgármesteri tevékenységét polgármesterként folytatja Márk Endre, Szászrégen új városvezetője, akit nem csak a város huszonegy százalékát kitevő magyar ajkú lakosok szavaztak meg, hanem jócskán kapott többségi szavazatokat is. Mint ismert, Márk Endre a kampányidőszakban súlyos koronavírus fertőzésen is átesett. A hétfői ünnepélyes beiktatáson azonban ő is és a Maros megyei tanács elnöke, Péter Ferenc is – aki nemrég szintén elkapta a koronavírust – gyógyultan vettek részt.

Szászrégenben az RMDSZ nyolc helyi tanácsosi helyet is megszerzett a 19-ből, a PNL-nek szintén nyolc tanácsosa lehet, a PSD-ALDE szövetség pedig három jelöltet juttatott be a helyi tanácsba.

HIRDETÉS

Mindenki elhivatott polgármestere lenne

A tizenkilenc tanácsos közül Nagy András – aki korábban 2004-ban és 2008-ban is megnyerte a polgármesteri tisztséget – otthonából, online követte az eseményt, és onnan tette le esküjét. A többiek az ország himnuszának bejátszása után egyenként mentek fel az Eugen Nicoară Művelődési Otthon színpadán felállított pulpitusra, és tették le esküjüket – mind kizárólag román nyelven. A tanácsosok beiktatását még egy RoAlert – vészjelzéses üzenet is megzavarta, amikor szinte mindenkinek egy időben megszólalt a telefonján az éles hangjelzés. Mara Togănel prefektus felszólalásában reagált is a vészjelzésre, mint elmondta, vegyük komolyan az ezekben leírtakat.