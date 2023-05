Hidakat és utcákat újítanak fel Lemhényben

„A felsőlemhényi hidak újjáépítése is – az alsólemhényi Alszeg és Kismező utcák mellett – a felsőlemhényi 2B jelzésű községi út korszerűsítését célzó PNDL2 nevet viselő országos fejlesztési program keretében megnyert projekt része.

Az Almás-rét felé vezető úton található egyik híd tetejét a napokban beöntötték, és hamarosan járhatóvá válik, illetve a felső híd tartóelemei is megérkeztek. Ez alatt villany-, illetve vízvezeték található, utóbbit kiiktatták, amint a villanyvezetéket is rendezik a szolgáltató emberei, ott is munkához láthatnak.