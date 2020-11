Hiányzik az óvoda az online oktatásban résztvevő kicsiknek

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az óvodások esetében az online oktatás nehézkes, kihívás elé állítja az oktatókat. Az óvónők igyekeznek olyan feladatokat adni a gyerekeket, amelyek le tudják kötni a figyelmüket. Komplex feladat, de a megoldásához nagyban hozzájárulnak a szülők, hiszen a kicsik még nem tudják kezelni az elektromos eszközöket, legyen szó laptopról vagy akár telefonról. A szülök nagy része belátja, hogy a gyerekük fejlődéséhez elengedhetetlen a „plusz erőfeszítés”, annak ellenére is, hogy a munka mellett, vagy onnan hazaérve sokszor fáradtan vár rájuk ez a feladat. Az óvónő elmondása szerint

a szülők hozzáállása nagyon produktív, maradéktalanul elégedettek ilyen téren.

Az óvónők naponta küldenek feladatokat, több applikációt is használva. Leginkább a Padlet, illetve Adversio nevű alkalmazás vált be, ahová a hozzájuk tartozó magyarázattal együtt mesét, verset, játékokat és kézimunkákat is feltesznek az oktatók, az aktuális heti téma részeként. Ezek mellett egy csoporton keresztül kapnak visszajelzést a szülőktől a gyakorlatokkal kapcsolatban.

HIRDETÉS

A középcsoportosok heti egy alkalommal online beszélgetésen is részt vesznek, ahol a csoportokra osztott gyerekek 15-20 perces információcsere során mesélnek a heti témával kapcsolatban. A már összeszokott csoportot alkotó gyerekeknek hiányzik a társaság, a barátok.

A kisgyerekek koronavírussal kapcsolatos viszonyára, „hozzáállására” vonatkozó kérdésünkre mellbevágó választ kaptunk. Az óvónő szerint

tudatában vannak a gyerekek azzal, hogy a járványhelyzet mivel jár, tudják, hogy van egy vírus, ami ellen védekezniük kell, és azt is tudják, hogyan.

Korábban, amikor még bejárhattak az óvodákba, a kicsik az útba igazítások után néha még egymást is figyelmeztették, ha esetleg túl közel kerültek volna egymáshoz, vagy ha megosztották játékukat. Ez ugyanakkor hátrány is, hiszen az óvodában addig pont ezek ellenkezőjét tanították a gyerekeknek.

„Azt tanítottuk nekik, hogy osztozzanak a játékokon, szeressék, megöleljék, illetve ne bántsák egymást. Mindaz, amit eddig tanítottunk nekik, a feje tetejére állt” – vélekedett az óvónő. A pedagógus szerint az ovisok hamar elfogadták a rendhagyó helyzetet, és amíg lehetett óvodába járni, addig be is tartották az előírásokat.

Érdekes azt látni, hogy a gyerekek hamarabb alkalmazkodnak, mint a felnőttek

– összegezte.