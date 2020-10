Hiánycikk az influenza elleni védőoltás, a jogosultak köre sem bővült

Az oktatási rendszerben dolgozók szakszervezetének a kérése ellenére nem valószínű, hogy a pedagógusok felkerülnek az országos programban ingyenesen biztosított influenza elleni védőoltások prioritási listájára. Az ingyenes vakcinából mindeddig meglehetősen kevés érkezett Hargita megyébe, de még pénzért is nehéz beszerezni a védőoltást, ugyanis hiánycikk a gyógyszertárakban. Az oktatási rendszerben idén a szokásosnál is jobban tartanak a légúti megbetegedésektől, annál is inkább, mivel a szülők egy része felelőtlen a megelőzést illetően.

Egyelőre nem került be az oktatási személyzet az egészségügyi minisztérium irányítása alatt zajló influenza elleni ingyenes védőoltások országos programjába. Indokolt lenne ugyan, hogy ők is prioritási kategóriaként megkapják idén az influenza elleni védőoltást, de

az országos védőoltási programban a vakcinák közbeszerzési eljárásáig nem kerültek be az ingyenes oltásra jogosultak csoportjába, utólag pedig ekkora módosítást nehéz lenne elvégezni.

Továbbá nyilván anyagi korlátai is lennének ennek – mondta megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője.

Megalapozott aggodalom

Az oktatásban dolgozók érdekvédelmi tömörülése, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) már szeptember végén nyilvános kérést intézett Nelu Tătaru egészségügyi miniszterhez, amelyben kérte, hogy

a tárcavezető tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az oktatában dolgozók kérésre elsőbbséggel kaphassanak ingyenes influenza elleni ingyenes védőoltást.

Kérésüket az egészségügyi miniszter egy korábbi kijelentésére is alapozták, mely szerint

a pedagógusok részét kellene képezzék annak a kockázati csoportnak, amely jogosult az ingyenes védőoltásra.

Aggódnak amiatt, hogy mi fog történni a tanintézetekben amikor a koronavírus-járvány mellett elkezdődik az influenzaszezon is – jelentette ki Simion Hancescu, a FSLI elnöke, hangsúlyozva, hogy meglátásuk szerint

az oktatási intézmények minden munkatársát fenyegeti a megbetegedés veszélye, különösen a 60 évnél idősebb, különböző krónikus betegségekben szenvedő tanügyi alkalmazottakat.

Intézményesített védekezés

Néhány tanintézet igazgatójánál érdeklődve megtudtuk, az oktatásban dolgozók álláspontja megoszlik az influenza elleni védőoltással kapcsolatban. Van, aki korábban is minden évben beadatta magának az influenza elleni védőoltást, sőt, az egész családja is hasonlóan járt el, ők idén meg fogják tenni, mások soha nem adatták be maguknak és idén sem tervezik, továbbá vannak olyan pedagógusok is, akik egyszer rávették magukat, de rosszul voltak tőle, ezért nem ismétlik meg – számolt be tapasztalatairól Koncz Melinda, a székelyudvarhelyi Eszterlánc Napköziotthon igazgatója.

A légúti megbetegedések szezonjával kapcsolatban elmondta, a fülfájás, orrfolyás, lázas mandulagyulladás-megbetegedések időszaka már elkezdődött, és mivel a náthás megbetegedések és a koronavírus tünetei sok esetben nagyon hasonlóak, ezért ők

azt próbálják elérni, hogy semmilyen fertőző betegséggel ne menjenek napközibe a gyerekek.

A személyzet esetében a felelős magatartásban és az óvintézkedések betartásának a hatékonyságában bíznak, illetve, ha egy óvónő „megszortyogósodik”, akkor a társa helyettesíti két-három napig, az alatt pedig kiderül, hogy milyen jellegű megbetegedésről van szó – mondta. A gyerekek szűrése esetében annyit változtattak a korábbi gyakorlaton, hogy nem reggeli után végzik ezt el az egészségügyi szűrést, hanem kimondottan a szülő jelenlétében, már az érkezéskor, és

ha valamilyen fertőző megbetegedésre utaló jelet észlel az asszisztensnő, már a bejárattól visszafordítja az adott gyereket az őt elkísérő szülővel.

Már a szülők is kezdik megszokni, hogy nincs értelme ilyenkor próbálkozni, mert úgyis visszafordítják őket – magyarázta a napközi igazgatója.

A szülők egy része felelőtlen

Felelőtlen a kisebb gyerekek szüleinek egy része – véli Sebestyén Jolán, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum igazgatója.

Mi tájékoztattuk a szülőket, hogy ha beteg a gyerek, ne küldjék iskolába. De a szülők részéről érzek egy kis felelőtlenséget: ha tüsszög, folyik az orra, akkor is itt van a gyerek. Főleg a kisebb osztályokban

– számolt be az utóbbi idők tapasztalatairól a tanintézet vezetője. Elmondta ugyanakkor, kérték azt is a szülőktől, hogy ne szervezzenek gyerekzsúrokat, születésnapokat a csoportos érintkezések elkerülése érdekében, de ezt nem tudják betartani, utólag titkolóznak, „aztán kiderülnek dolgok, ha egy járványügyi ankét történik” – azaz, hogy valaki kontaktszemély lehet, amiről nem tájékoztatta a tanintézetet. „Ezzel veszélybe kerül a gyerek, a társai, és mi, pedagógusok is. Ezt nem tartom helyesnek a szülők részéről” – hangsúlyozta.

Noha a tanintézet vezetője szerint rájuk hárul a legnagyobb veszély, ő is úgy tapasztalja, hogy

az influenza elleni védőoltással kapcsolatban két táborra oszlanak a pedagógusok, egyik részük – akik korábban is beadatták maguknak – élnének az ingyenes influenza elleni oltás lehetőségével, a másik részük viszont nem adatná be magának.

Hiánycikk az oltóanyag

A védőoltást idén még pénzért is nehéz beszerezni. Székelyudvarhelyi és csíkszeredai gyógyszertárakban is érdeklődtünk a készletekről, de minden patikában azt a választ kaptuk, hogy korábban ugyan kaptak, de nagyon hamar elfogytak az 55 lej körüli áron megvásárolható vakcinák. Volt olyan gyógyszertár, ahol

a közeljövőben várnak újabb szállítmányt, máshol leghamarabb december elején lesz kapható a vakcina.

Az országos programban Hargita megyébe mindeddig egy oltóanyag-szállítmány érkezett: 300 adag kisgyerekeknek beadható influenza elleni védőoltás, illetve valamivel több mint 2600 felnőtteknek szánt vakcina.

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság idén 23 ezer dózist igényelt az egészségügyi minisztériumtól.

Tar Gyöngyi, az igazgatóság vezetője elmondta, a legutóbbi videokonferencián is kérte a tárca illetékeseitől, hogy a korábbi lehűlés miatt Hargita megyét vegyék előre az ellátási listán az ország géli megyéihez képest, hogy az ingyenes oltásra jogosultaknak időben beadhassák a vakcinákat. Az első szállítmányból a várandós nőket oltják be, illetve a gyerekeket öt éves korig.

A második oltóanyag-szállítmányt a hét végére, jövő hét elejére várják, abból az egészségügyi személyzetet immunizálják.

Az igazgatóság vezetője elmondta, többször is kérték a minisztériumtól, hogy a közintézmények ügyfélszolgálatain dolgozók számára is biztosítsanak védőoltást – hiszen ők naponta nagyon sok emberrel kerülnek kapcsolatba –, ám sajnos nem értek el változást ez ügyben. Arról viszont ígéretet kapott a minisztériumtól, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén megkapja az igényelt mennyiségű influenza elleni védőoltást a megye.