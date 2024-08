Hiány alakulhat ki nevelőszülőkből a gyermekvédelmi rendszerben

Vannak megyék, ahol már most is nehezen találnak hivatásos nevelőszülőket, de a hivatásos gyermekgondozóvá válás feltételeit szigorító új törvény valószínűleg tovább fog rontani a helyzeten – véli a gyermekvédelmi szakhatóság Hargita megyei kirendeltségének igazgatója. Elekes Zoltán szerint nem jogszabályi korlátozásokat kellene bevezetni, hanem a gyermekvédelmi bizottságokra kellene bízni a döntést azokban a helyzetekben, amelyekben mérlegelni kell.

A hivatásos nevelőszülévé válás feltételeit szigorító rendeletet fogadott a kormány. Az új szabályozás 18-ról 21 évre növelte az alsó korhatárt a hivatásos nevelőszülővé válás esetében, ugyanakkor azt is kimondja, hogy nevelőszülők a munkatörvénykönyv előírásai szerint mennek nyugdíjba. A rendelet értelmében a gondozott gyermek és a nevelőszülő közti korkülönbség nem haladhatja meg a 47 évet, és ettől csak a testvérpárok elhelyezésekor tekinthetnek el – ilyenkor a fiatalabb testvér és a nevelőszülő között a korkülönbség meghaladhatja a 47 évet. Az előírás azt is megszabja, hogy

Továbbá azt is megszabja az új rendelet, hogy a hivatásos nevelőszülő-jelöltek – akik a tanúsítvány megszerzéséhez, majd a későbbiekben is képzéseken kell részt vegyenek – értékelését egy, a gyermekvédelmi igazgatóság által összeállított csapat végzi majd el, amelynek pszichológus és szociális munkás is tagja kell legyen.

„Nem feltétlenül a minőséget javítja a szigorítás”

A szigorítások mindenképpen meg fogják nehezíteni a gyermekvédelmi igazgatóságok munkáját, ráadásul egyes előírásokban nem is lát rációt – mondta el megkeresésünkre Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője.

Az egyik ilyen a korkülönbség felső határértékére vonatkozó szigorítás. Ennek értelmében ugyanis