Tanasă posztolt, Vásárhelyen „kommentáltak”: ötven új, kétnyelvű utcanévtábla készül

Néhány kerámiaalapú utcanévtábla már a helyére került, decemberben még többet helyeznek ki a tervek szerint • Fotó: Rab Zoltán

Most kék kerámiatáblák kerültek fel, amelyekre fehér felirattal elsőként a román, majd a magyar elnevezés került fel, de a könnyebb tájékozódás érdekében a házak számozása is fel van tüntetve.

Marosvásárhely főterén az elmúlt napokban kicseréltek, illetve kihelyeztek néhány kétnyelvű utcanévtáblát. Voltak olyanok, amelyek korábban is ott voltak, de a lemezről levált a ragasztott felirat, így megértek a cserére.

Akit zavar a kétnyelvűség

A újonnan kitett kétnyelvű táblák láttán Dan Tanasă blogger, a szélsőségesen magyarellenes AUR párt parlamenti képviselője Facebook-oldalán jelezte, hogy feljelentette a városházát, mert törvénytelenül helyezte ki a táblákat.

Megengedhetetlen, hogy egy reformot és modernizációt remélő városban ugyanazokba az RMDSZ-es fogyatékokba ütközzünk, ahol a szobrok költöztetése, az utcák újranevezése és az utcanévtáblák kihelyezése az egyedüli megvalósítások, míg a város román lakosai kénytelenek jó képet vágni a Soós úr által kijelölt kék sarokban

– fogalmazott Tanasă.

Már Marosvásárhelyen szítja a feszültséget a kétnyelvű feliratok miatt Dan Tanasă Feljelentette „az illetékes hatóságoknál” a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt a városközpontban elhelyezett kétnyelvű utcanévtáblák miatt Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője. Feljelentette „az illetékes hatóságoknál” a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt a városközpontban elhelyezett kétnyelvű utcanévtáblák miatt Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője.

Ötven tábla van megrendelve

A táblák kihelyezése kapcsán Soós Zoltán elmondta, hogy 2010 óta legalább négy tanácsi határozat volt, amely a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről szólt. Volt olyan is, amelyet megtámadott a prefektúra. „A kétnyelvűségre vonatkozó törvény lehetővé teszi a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését is.

Több precedens is van, több székelyföldi város is pert nyert már Tanasă ellen, aki ezt kétségbe vonta. De a következő tanácsülésen újra elfogadjuk a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó határozatot, ha erre szükség lesz, hogy biztosítva legyen a jogi háttér. Ötven új, kétnyelvű utcanévtáblát rendeltünk, amik várhatóan decemberre érkeznek meg, és ezeket is ki fogjuk helyezni.

Új táblák kerülnek ki a központba, de a Szabadság utca környékére is, az eddigi Rovinari helyett visszakerül az Ady Endre utca megnevezés” – sorolta Soós Zoltán.